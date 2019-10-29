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23歲男愛上46歲女「2個月就閃婚」媽也勸不動…新婚妻笑：跟我兒子一樣大！

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▲▼23歲男愛上46歲女「2個月就閃婚」。（圖／翻攝自微博）

▲這對姊弟戀雖然一開始不被看好，但婚後卻改變了親友的看法。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

婚姻是人生大事，不少人都講求門當戶對，不過如今身處價值多元化的社會，大家對於婚姻價值觀的看法也不如以往。大陸就有一名23歲男子不顧家人反對與46歲的大媽交往，2個月後就閃婚領取結婚證，新婚妻子還打趣地說，「我兒子跟我老公幾乎同歲呢！」雖然過程中受到許多親友們的冷嘲熱諷，但兩人婚後仍十分恩愛，不畏外界指點，繼續過著專屬兩人的幸福生活。

▼兩人最早是在自行車比賽中結識的。（圖／翻攝自微博）

▲▼23歲男愛上46歲女「2個月就閃婚」。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，家住重慶市的23歲男子小譚是一位廚師，她的妻子李良友則是醫院的工作人員，兩人都熱愛騎單車；在一次萬州區舉辦的自行車比賽中，李良友不慎中途受傷左鎖骨骨折，一旁的小譚立刻放棄比賽陪她看醫生。在女方住院的時候，小譚也多次去探病，漸漸地兩人開始有了接觸，並且慢慢走在一塊。

報導指出，小譚稱呼李良友為「大媽」，因為對方的年齡與自己母親相仿；李良友則說，小譚有著比同齡人更多的成熟，雖然自己曾經結過婚、離過婚，還有一個20多歲的兒子，但是這卻不減她對小譚的愛慕之情，即便男方家人或是女方家人竭力反對這對戀情，他們仍決定交往。

▼小譚不顧家人反對，執意和46歲的大媽結婚。（圖／翻攝自微博）

▲▼23歲男愛上46歲女「2個月就閃婚」。（圖／翻攝自微博）

據悉，兩人在2016年年初，也就是相識2個月後就去領取了結婚證，當時民政局看到兩人的年齡後，還認為其中有什麼隱情，於是要求他們去派出所開個證明，歷經波折後，最終完成結婚手續。兩人確定關係後，李良友親友倒是沒有多大的動靜，但小譚的父母卻極力反對，畢竟李良友的年齡比兒子大了好多，在生理、心理等因素上有很大的差距，擔心會影響兒子以後的生活。

小譚媽媽曾為了阻止這門婚事，跑到李良友工作的醫院大吵大鬧；小譚媽媽則不斷勸說女方，希望她能考慮以後生孩子的事情，替小譚著想；男方親人則不看好他們的婚姻，甚至嘲笑他們。李良友當時曾為此動搖，「自己比小譚大了這麼多歲，10年、20年後兩人生活是什麼模樣，真的難以想像。」但小譚還是勇敢選擇結婚。

▼雖然生活過得平凡，但兩人卻十分享受屬於他們的生活。（圖／翻攝自微博）

▲▼23歲男愛上46歲女「2個月就閃婚」。（圖／翻攝自微博）

如今兩人在一起生活了3年，李良友自嘲地說，「我兒子跟我老公幾乎同歲，但他們相處很融洽。」周圍的人也開始改變想法，逐漸接納這對「老妻少夫」的婚姻，並且稱讚女方不用美容化妝，狀態比以前更好。兩人也計劃好未來要繼續到各地旅遊，為平淡的幸福繼續努力生活。

大多網友看完後，都對勇敢的夫妻打氣加油，聲稱這才是「真愛」，「人的一輩子很短，確實要勇敢為自己而活，碰到自己的摯愛就該勇敢地在一起。」當然也有人說熱戀中的人都是不理智的，婚姻最終都要回歸到柴米油鹽的現實之中，無論如何，這段愛情能否經得起考驗，相信時間會帶給兩人答案。

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