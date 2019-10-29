蔡壁如：柯文哲布局2024　郭台銘會來幫忙

▲蔡壁如上周玉蔻節目。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市政府顧問蔡壁如29日接受廣播節目「周玉蔻嗆新聞」專訪時表示，台北市長柯文哲布局2024，鴻海創辦人郭台銘願意幫忙，並預告11月9日郭、柯兩人勢必會見面。

被問到柯文哲要不要親民黨門票？蔡壁如強調，不是要不要的問題，柯文哲就是要把北市第二任做完，至於柯文哲2024要選嗎？蔡壁如說，「布局2024吧」，也透露郭台銘2024會來幫柯文哲。

蔡壁如解釋，有一次跟郭董聊天，郭台銘認為，他自己不選，有點對不起柯文哲，如果柯文哲需要親民黨門票，他可以去幫忙，「如果市長任內做完，2024如果有要進軍總統府，他行有餘力的話他也可以幫忙」，聊天有提到這件事。是否意味郭不選2024，且如果柯要選就會去幫忙，蔡壁如表示，「之前感受到的是這樣」。

蔡壁如也指出，週日參加郭董感恩會，郭台銘說很久沒看到柯市長，她答應排個時間讓兩個聊一聊，如果真的排不出來，11月9日有辦感恩會，現在不知道要改成李縉穎總部成立大會，他也會出席，因為他覺得前面兩次感恩會沒有去，應該禮貌性出席，所以兩個人勢必會見面。

至於郭陣營是否推薦郭家軍，蔡壁如指出，禮拜天最後講個說只剩下李縉穎，不分區部分，就讓郭台銘跟柯文哲聊一聊，之後再說，不分區不是市長說的算，還有提名委員會，等海選完之後再開會討論，海選名單來得及的話下禮拜公布。

蔡壁如還說，「我還沒有準備好要去做不分區立委」，他叫我做什麼我都會去，他叫我做什麼都會做得很好，不過人還是有極限，若進入立法院，因為他是醫護背景，應該會選擇衛環委員會，並透露現在仍準備。

對於郭家軍3女將不選，蔡壁如指出，之前有討論過郭家軍佈局，有跟郭董講要排時間談互相合作，或是他來支持我們，之前談一談，本來要提很多人，本來原先想說那區要提人就進行協商，如果沒有就直接提名，但最後都沒有出來，有點超乎預想。

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