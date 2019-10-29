台指期再創歷史新高！ 開盤上揚37點...持續推高刷新中

▲美股道瓊上漲 132.66 點。回頭看台指期今（29）日開盤上漲 37 點，來到 11,1348 點。（圖／路透）

記者陳心怡／台北報導

美國財報季紅利持續，中美階段貿易協議進度超前、聯準會也即將在今年內實現三度降息，激勵蘋果、微等科技通訊服務類股領軍攻高。道瓊指數漲逾 130 點，標普盤中再創歷史新高3044.08點。回頭看台指期今（29）日開盤上漲 37 點，來到 11,1348 點，再創歷史新高點，並持續推高刷新中。

標普 500 指數上漲 16.87 點，或 0.56%，收 3039.42 點。那斯達克指數上漲 82.87 點，或 1.01%，收 8325.99 點。美股道瓊指數上漲 132.66 點，或 0.49%，收 27090.72 點。費城半導體指數上漲 28.90 點，或 1.75%，收 1677.57 點。

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美股去年第4季慘跌，主要在於投資人過度憂慮經濟衰退，市場信心疲弱。今年以來，聯準會（Fed）兩度降息支撐經濟，投資人普遍看好中美可達成貿易戰休兵協議，激勵美股強勢反彈。此外，聯準會官員本週將集會，投資人普遍預期聯準會將連續第3次決議降息，在全球成長趨緩之際替美國經濟提供進一步支撐。

截至今早8：47，台指期上漲 39 點，來到 11,350 點。