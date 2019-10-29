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人妻車內與上司纏綿！老公打來她「語氣急促掛斷」下秒車門開…悲劇了

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▲▼車震。（圖／達志／示意圖）

▲人妻與上司車震一半時，車門突然被打開，下秒就出現驚悚一幕。（圖／達志／示意圖）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名何姓男子打給自己的妻子時，發現對方語氣相當急促，還不斷喊「我很忙」就掛斷了，便開始起疑心；他隨後透過追蹤器找到妻子位置，才驚見自己被戴綠帽的事實，對象還是妻子上司。眼見兩人在轎車後座纏綿，男子盛怒之下，便直接打開車門，拿起露營刀瘋狂捅向小王直至斃命，何男最終被依故意殺人罪判處有期徒刑15年。

據《成都商報》報導，事發在四川省南充市，殺人的何男今年40歲，2013年7月16日，他透過朋友介紹，認識了任姓女子並交往，兩人很快地就在2015年步入禮堂。妻子向警方表示，她和丈夫剛結婚時經常吵架，後來才慢慢融洽的，她也坦承自己的事業心較重，因此有幸在房地產公司裡擔任總監一職，但丈夫卻不思進取，只想著打遊戲，導致兩人關係緊張。

▼何男持刀當場將小王殺死。（圖／CFP）

▲▼殺人。（圖／CFP）

何男則說，2018年春節期間的一個晚上，妻子一直沒有回家，只說是去打麻將；不過他事後調取妻子駕駛的賓士車行車記錄器發現，車子一直停在順慶區1227廣場，從那時開始就懷疑對方背叛自己。何男之後便特別留意妻子的行蹤，還悄悄網購了定位追蹤器和露營刀，並且將追蹤器安裝在妻子轎車的副駕駛座下方，讓自己可以透過手機APP掌握對方位置。

何男再稱，2018年3月27日上午9點，妻子在出門上班前，告訴他下午要去外面談業務，晚上會晚點回來；當天下午，何男透過追蹤器發現，妻子在下午2點40分就把車停在了1227廣場，直到下午5點過後，自己給妻子發送的消息都沒有得到回覆。

▼何男決定親自前往廣場，看看妻子究竟藏了什麼秘密。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

車,駕駛,開車（圖／取自免費圖庫stocksnap）

他趕緊打電話給妻子確認狀況，但對方卻說在忙，而且「語氣非常急促」，還說晚上10點之前會回來就立刻掛斷了。何男察覺有異，決定開車到目的地找；妻子晚上9點，何男將車停在距離妻子轎車正前方20多公尺遠，中間隔了三個車位、二個通道的位置，然後就一直在自己車上守著。

大約20分鐘後，妻子和她的男上司劉男從電梯下來。何男說，兩人說了幾句話就開始在車前擁抱，動作很親密，他們隨後就一起把包包放在前排副駕上，再移動到車子後排座位。何男接著表示，面對眼前情況，他只好拿著刀走向那輛賓士車，「如果他們在幹什麼，自己拿把刀會看起來更有威脅性些。」當他到達轎車前方時，就看到妻子和其上司在車內熱情地抱在一塊。

▼妻子和小王在後座熱情纏綿，讓何男理智線當場斷裂。（示意圖／CFP）

▲▼後座。（圖／CFP）

何男怒不可遏之下便直接打開後座車門，右手持刀瘋狂地朝小王身上捅了過去。劉某當晚被捅傷之後，就被送往南充市中心醫院救治，但醫師搶救後表示，劉男胸部有3處創傷，腹部也有8處傷口，全身另有10多處刀傷，造成多重器官及血管損傷，最終因急性失血性休克身亡。

當地法院近日審理認為，何男故意非法剝奪他人生命，行為構成故意殺人罪；不過何男作案後立即撥打電話報警，到案後如實供述了自己的犯罪事實，屬於自首，依法可以從輕或減輕處罰。另外，何男作案後便立刻將被害人送到醫院搶救，雖然被害人最後經搶救無效死亡，但對被告人的積極救治行為可在量刑時酌情考慮，鑑於本案是婚戀糾紛引起，在量刑時酌情予以考慮。最終，法院依法判處何男有期徒刑15年，剝奪政治權利5年。

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