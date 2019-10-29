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26歲媽喝爛醉！8月大女嬰遭友斬首「身中46刀」慘死　爸帶兩兒回家崩潰

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▲▼ 嬰兒示意圖 。（圖／LibreStock）

▲法官調查，女嬰生前還遭到毆打，痛斥這起謀殺案是「非常殘酷」的。（圖／示意照／翻攝免費圖庫LibreStock）

 記者陳俊宏／綜合報導

白俄羅斯一名26歲年輕媽媽科爾布和男性友人夏雅在家喝酒，沒想到她年僅8個月的大女兒竟遭朋友拿菜刀斬首，驚悚場面讓一名女醫生嚇暈。而夏雅被判死刑，將遭「蒙眼、下跪」槍決；母親則得關25年，而她逃過一死的關鍵在於該國法規。

外電報導，當時科爾布（Natalia Klob）的丈夫列昂尼德（Leonid）下班帶著兩名兒子回家，發現女兒安娜（Anna）頭顱被砍斷、慘死血泊，當場崩潰。而科爾布和48歲的夏雅（Viktar Syarhel）則在一旁喝得爛醉。

報導說，女嬰被夏雅用菜刀斬首，身上有46處刀傷，死狀十分悽慘。一名女性醫護人員到場，看到恐怖景象還因此暈倒。法官調查，女嬰生前還遭到毆打，痛斥這起謀殺案是「非常殘酷」的。

根據鄰居的說法，這個家庭十分幸福，夫妻事發前還在東正教教堂替小孩受洗。而夏雅被判死刑，將採蘇聯獨裁者史達林時代時，犯人被蒙上雙眼跪下，從後方開槍射擊頭部處決。

而科爾布逃過一死，因該國規定只有18到65歲的男子能判死，而她被判女性最重的25年刑期。該國自1991年蘇聯解體獨立以來，是歐洲唯一還保留死刑的國家，至今已有400多人遭處決。

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