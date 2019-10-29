穿風衣騎車「衣襬捲入車輪」！她右手臂硬生生絞斷…當場痛爆求接回

▲女子穿風衣騎車，沒想到右手臂硬生生被扯了下來。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名女子近日穿著風衣騎著三輪機車，結果衣襬不慎捲入車子後輪，導致她的右手臂當場被絞斷。女子痛苦地表示，自己知道衣服被捲的時候，根本來不及停車，手臂就硬生生斷裂了，她只好趕緊就診，希望能夠接回復原。醫生表示，患者傷勢嚴重，韌帶、肌腱及軟組織都有損傷，裂口邊緣較不整齊，雖然已經成功接回，但未來還需多觀察。

綜合陸媒報導，事發在江西省南昌市，女子近日在騎乘三輪機車時穿著風衣，結果靠近右手臂的風衣衣襬被後車輪捲了下去，她當時雖然及時意識到事故發生，但是停下機車時，手臂早已斷裂。江西省中醫院的醫療團隊見狀趕緊為女子救治，醫師表示，「患者受傷原因為絞壓撕脫（Avulsion），近端傷口比較廣泛，肌肉都碾脫了。」

▼由於風衣的衣襬較長，因此容易捲入車輪中。（圖／CFP）

他再指，「患者的肌肉從近端大部分撕脫了下來，再植條件是比較差的。雖然（手臂）沒有使用低溫保存方式，但幸好路途不算遙遠，所以到院後經過11個小時救治，順利將手臂接回女子手中。」但是因為裂口邊緣較不整齊，擔心影響術後的復原功能，因此目前還須留院觀察。

不少網友看完都說，「穿長裙風衣還是別騎車了，不知道見到過多少次捲進輪子裡的事故」、「時間越短，越有機會接回手臂」、「好可怕，旁邊的人應該都嚇壞了」、「看醫生描述都覺得好痛…」、「就這樣整隻手臂跟身體分離了，好像恐怖片」、「穿長版雨衣不知道會不會也很危險？」。

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