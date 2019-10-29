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玩手機被沒收！男高中生6分鐘後「行政大樓6F跳下」四肢扭曲…頭部重擊慘死

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▲▼玩手機被沒收！男高中生6F跳下四肢扭曲亡。（圖／翻攝自微博）

▲男高中生墜樓前，手機曾被舍監沒收。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

廣東省茂名市一名邱姓男高中生近日從學校大樓墜落身亡，當地教育局事後發現，男學生當天中午因為被舍監沒收手機，隨後就離開宿舍，跑到學校的行政大樓6樓一躍而下，目前尚不清楚學生輕生是否與此事有關，案件仍在調查當中。校方則出面安撫家屬，並願意處理後續事宜。

綜合陸媒報導，事發在官橋中學，從宿舍附近的監視器畫面可見，邱男22日中午約12時55分獨自跑進行政大樓內，大約6分鐘後就從6樓墜落，頭部著地後因為撞擊力道過大，整個身體再次反彈，而後落到地面四肢扭曲身亡。事發後，陳姓宿舍管理員表示，當天12點40分時，發現就讀高二的邱男在玩手機，就按照規定提醒，並要求對方暫時上交手機和登記。

▼男學生最終不幸身亡。（圖／翻攝自微博）

▲▼玩手機被沒收！男高中生6F跳下四肢扭曲亡。（圖／翻攝自微博）

當舍監繼續巡邏宿舍後，邱男就離開現場，並且急匆匆地跑到行政大樓，沒多久就從高樓層墜落。校方得知消息後，便火速出面安撫家屬，稱會盡全力處理善後事宜；當地教育局則成立事件調查組，聯合公安機關一同展開調查工作。不過有消息稱，邱男先前就有過在大樓較矮處墜樓的經驗，原因可能與手機無關，但學校卻並未多加關注，導致學生再次選擇用激進手段了結生命。

不少網友看完後表示，「為什麼這麼脆弱…」、「手機比命重要？」、「影片感覺好痛啊」、「學校又要賠錢了」、「家裡人可能溺愛過頭了」、「不懂這是什麼心態」、「死的勇氣都有，為什麼沒有面對犯錯的勇氣？」、「說不定跟手機沒關係啊」、「也有人說是管理員口氣太差...，無論如何，還是不該這樣輕易結束生命的」、「天啊！是我學校」。

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