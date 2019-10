攻堅IS巴格達迪畫面「解密中」！　美軍生擒2男子：已移往安全設施

▲「伊斯蘭國」(ISIS)公布首領巴格達迪(Abu Bakr al-Baghdadi)談話的影片。(圖/路透)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國總統川普27日上午證實,伊斯蘭國(IS)首領巴格達迪Abu Bakr al-Baghdadi)在美軍突襲下引爆炸彈自殺身亡。美國參謀長聯席會議主席麥利(Mark Milley)美東時間28日表示,美軍在突襲行動中俘虜了2名男子,並拘留在秘密地點。

根據BBC報導,麥利表示巴格達迪和3名子女引爆炸彈身亡後,美軍生擒了2名男子,目前已將2人拘留在安全設施內,但尚未提供具體身分及進一步動作。至於巴格達迪的屍體,麥利指出,「他的遺體被送往安全設施,利用DNA辨識技術確認身分,而且已經得到適當處置。」

▲美國參謀長聯席會議新任主席麥利(Mark Milley)表示,美軍生擒2名男子。(圖/達志影像/美聯社)

麥利指出,美軍軍方目前正對當天攻堅行動的影像進行解密;川普先前也曾暗示會公布部分攻堅畫面,而且他已經在個人推特公布了一條了不起的狗的照片,據他所說,該隻德國狼犬在圍捕巴格達迪的行動中提供很大的幫助。

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw