攻堅IS巴格達迪畫面「解密中」！　美軍生擒2男子：已移往安全設施

▲「伊斯蘭國」（ISIS）公布首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）談話的影片。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普27日上午證實，伊斯蘭國（IS）首領巴格達迪Abu Bakr al-Baghdadi）在美軍突襲下引爆炸彈自殺身亡。美國參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）美東時間28日表示，美軍在突襲行動中俘虜了2名男子，並拘留在秘密地點。

根據BBC報導，麥利表示巴格達迪和3名子女引爆炸彈身亡後，美軍生擒了2名男子，目前已將2人拘留在安全設施內，但尚未提供具體身分及進一步動作。至於巴格達迪的屍體，麥利指出，「他的遺體被送往安全設施，利用DNA辨識技術確認身分，而且已經得到適當處置。」據了解，巴格達迪的遺體已被海葬，作法與2011年美軍擊斃賓拉登後的處置相同。

▲美國參謀長聯席會議新任主席麥利（Mark Milley）表示，美軍生擒2名男子。（圖／達志影像／美聯社）

麥利指出，美軍軍方目前正對當天攻堅行動的影像進行解密；川普先前也曾暗示會公布部分攻堅畫面，而且他已經在個人推特公布了一條了不起的狗的照片，據他所說，該隻德國狼犬在圍捕巴格達迪的行動中提供很大的幫助。

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年10月28日

對於川普說巴格達迪「死前淚流滿面，像個懦夫和像條狗一樣死去」，麥利則語帶保留，表示並沒有注意到這項情資是從何處而來，「我猜可能是攻堅小組直接和他說的吧」。

▲巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）的住處被美軍夷平。（圖／達志影像／美聯社）

另外，麥利表示部隊暫時還會駐留當地，目的是確保IS餘黨不會對油田造成破壞，但最終仍會將他們召回。相較於麥利的發言，川普此前還說過美國應該有權「拿走一點石油」，但隨即引來外界抨擊，因為此舉屬於掠奪自然資源，會嚴重違反《日內瓦公約》。

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