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標普500收盤站上新高！　美中第一階段協議「好消息」帶動美股漲

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▲▼美股,華爾街,股市,。（圖／路透社）

▲美股週一股市表現強勁。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美中貿易第一階段協議再傳出好消息，加上預期聯準會（Fed）降息心理，讓投資人信心大增，反應在週一（28日）美股表現上。道瓊指數開盤即大漲近200點，收盤也超過100點，標普500指數更創下歷史新高。

標準普爾500指數上漲16.87點，或0.56％，衝破7月26日創下的3027.98點，以最新紀錄高點3039.42點作收；道瓊指數上漲132.66點，或0.49%，以27090.72點作收；那斯達克指數則是上漲82.87點，或1.01％，收在8325.99點。

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普證實，美中第一階段協議會在APEC期間簽訂，但尚未提供具體時間。（圖／路透）

美中貿易談判代表上週五（25日）進行電話協商後，由中國政府在隔一天向外界透露第一階段協議「基本上已經完成」；美國總統川普28日也正面回應，「我們已經超前時程表」，預計將在本次智利亞太經濟合作會議（APEC）上和中方簽署協議。

華爾街分析師指出，Fed在30日的利率政策動向也值得市場關注，除了可能降息，外界也擔心主席鮑爾（Jeremy Powell）的發言。

另外，微軟擠下呼聲最高的亞馬遜（Amazon），搶得10年期價值100億美元的國防合約後，股價上漲了2.46％；AT&T也宣布一項三年計畫，未來會加入2名新董事會成員，並在2020年初受非核心業務，市值上看100億美元，消息也帶動股價上漲4.39％。

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