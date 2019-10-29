深夜從9樓寢室跳下身亡！15歲女死前畫面曝光...抱棉被進老師宿舍　母淚崩

▲阿池從小志願當空姐，沒想到才進學校短短2個月就喪命。（圖／翻攝現代快報，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

位於貴州的貴陽科技學校近日發生一起命案，一名15歲女孩阿池（化名）14日深夜在學校寢室內，當場跳樓身亡。據悉，母親張女士事後透過監視器畫面看見，女兒生前曾抱著棉被到老師宿舍裡，待了大約40分鐘，沒想到不久後便發生這樣的情，她心痛表示，「只想知道真相」。

事發後，張女在微博上發文指出，15歲的女兒在今年8月14日送到貴陽科技學校，就讀「3+2空中乘務專業」，沒想到10月14日午夜23:52分，就從9樓寢室內的廁所窗口跳樓身亡。

據現代快報報導，張女表示，因為女兒喜歡空姐這個職業，所以才送她到該學就讀，「當天是我弟弟送她去學校的，所以學校的情況我不太清楚，不過1號我過來貴州陪她玩的時候，她還開開心心的，後來我7號就回去了，沒想到月15日凌晨3 點就突然接到學校通知，說阿池在學校墜樓了。」

▲阿池跳樓前還抱著棉被到老師宿舍。

事後，張女透過監視器畫面看見，女兒14日晚上10點41分時，還穿著一身迷彩服，抱著棉被進去老師的宿舍，接著在11 點04分時，邊走邊吃著東西離開，回到自己寢室。她表示，「從監視器時間來看，女兒墜樓時間是晚11點52分，這40幾分鐘的時間，在宿舍、寢室發生了什麼事情大家都不知道。」

▲身穿一身迷彩服的阿池剛從老師宿舍出來，正要乘坐電梯。

對此，貴陽科技學校的一名張姓老師表示，當時接到通知後，第一時間就到達墜樓現場，之後也全力配合警方調閱監視器畫面，並到事發宿舍調查、取證，「學生寢室有宿舍管理員，最頂層住的還是老師，死因還在調查，現在會先責照顧好家屬的情緒。」

據悉，警方調查後得知，當時阿池的寢室裡共有9個人，她在回到寢室後，和其中一位室友聊了20分鐘之後才進入廁所，目前已排除他殺，但具體跳樓原因還在追查中。

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