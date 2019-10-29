被百步蛇咬傷！60歲男想起恐怖傳說...當場砍斷食指　醫傻眼：沒必要

▲百步蛇為排毒量大、攻擊性強、毒性強的大型蛇類型。（示意圖／翻攝維基百科）

記者洪珮瑄／綜合報導

浙江杭州市一名60歲的張姓男子26日不慎被五步蛇（尖吻蝮的俗稱，又名百步蛇）咬傷，當下他突然想起被蛇咬傷的恐怖傳說，因此便毫不猶豫地將手指給剁下，並且趕緊到醫院看診。事後，醫生看了張男的傷口後，傻眼表示，「其實完全沒必要。」

綜合陸媒報導，事發當天，張男在山上工作，期間卻突然被蛇咬，隨後他發現竟然是擁有劇毒的「五步蛇」，腦中突然想起自古流傳的恐怖傳說，在一時恐懼之下，便拿刀將自己的食指給砍斷，4小時候才抵達醫院。他坦承，民間流傳被五步蛇咬傷，走上五步便會毒發身亡，他因為怕毒性發作，便立刻砍指保命。

經醫院檢查，張男的凝血功能正常，醫生事後也為他注射抗蛇毒血清。不過，杭州市中醫院骨傷科和皮膚科醫生袁丞達表示，「當時打開一看，我們發現患者的食指少了一大截，一問之下才知道，原來張男是為了保命。」

▲張男被蛇咬後，立刻砍斷自己的手指。（圖／翻攝杭州日報）

袁丞達無奈表示，「實在沒必要，五步蛇沒有大家想像中那麼毒。」他提到，被毒蛇咬傷後別用有害方式進行自救，本來斷指尚可以再植，但張男擅自砍斷手指，如今只能由骨科醫生手術處理斷指殘端，他也將留下終身殘疾。

對此，醫生袁丞達強調，其實被五步蛇咬傷，毒素蔓延至全身需要時間，因此只要及時就醫，通常不會致命，哪怕是最毒的銀環蛇，被咬後只要在6小時內就醫，也不會有性命之憂。另外，他也提醒，「毒蛇的毒素與蛇的大小、毒素量有關，如果毒素少、症狀輕，擠掉毒液後消毒傷口，就能恢復。」

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