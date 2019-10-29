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麗庭莊園變廢墟！接手日商「轉虧為盈」卻痛鏟拆毀　與創辦人有關「連1元都在借」　　

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圖、文／鏡週刊

坐落台北市內湖民權大橋旁的婚宴會館「麗庭莊園」曾以夢幻場景著稱，吸引不少政商名流在此舉辦婚宴。如今，這座美輪美奐的地上建物經歷4次法拍、9度流標後，進行拆除作業，正式宣告收攤。本刊調查，麗庭莊園創辦人、長興婚禮副董黃煒哲負債，種下禍因；接手經營的日商又與地主喬不攏，讓紅極一時的麗庭莊園最終還是走上熄燈的命運。

內湖舊宗路與民權大橋交叉口，每日上下班時間總是車水馬龍，附近200公尺不到，正有工程車進進出出，現場怪手在一片凌亂中揮舞著前方大鏟，拆除作業正如火如荼地的進行著，只見一座荒廢教堂沒落的佇立，在吵雜的工地中顯得格外淒涼。

現場一片斷垣殘壁，很難想像此處是13年前開幕、聞名遐邇的婚宴會館「麗庭莊園」，當年琴聲縈繞著綠色草地，階梯的盡頭是一座清水模教堂，上面的鐘樓曾見證無數愛情，當年是許多新人拍攝婚紗的取景聖地及婚宴場地。

請繼續往下閱讀...

麗庭莊園的夢幻場景，不只吸引歌手陶喆與蔡依林合唱的MV〈今天妳要嫁給我〉在此取景，電視劇《白色巨塔》《命中註定我愛妳》都在此拍攝。就連王道銀行董事長駱錦明的女兒、名模王麗雅、藝人郁方等政商名流，都曾不約而同選在該地辦婚宴，好不風光。

去年8月9日，麗庭莊園因創辦人、長興婚禮副董黃煒哲債務，進行最後一次法拍再度流標，已經註定吹熄燈號，地主在10月初開始進行拆除工作。

2006年，黃煒哲耗資3.6億元打造麗庭莊園，2009年開始，由於他積欠龐大債務，麗庭莊園的地上建物遭到法拍，接下來的9年間，一共經歷9次流標，甚至在2018年的最後一次拍賣時，因為地上權租約早在2014年到期，還被外界譏為空包彈，是不折不扣的「億元法拍地雷」。

正因為開幕不久便淪落法拍，經營不善的傳言也不脛而走。事實上，麗庭莊園從黃煒哲的長興婚禮，到日商迪詩、華德培等公司入主，在8年營業期間一共換過3次經營團隊，財務狀況日漸改善，到了收攤前夕，不只轉虧為盈，每年獲利還突破3000萬元大關；日商打算一旦順利與地主續租，就要趁鬼月淡季將建物重新翻修，完全看不出熄燈跡象。

最後讓日商卻步的，其實是地上建物錯綜複雜的產權問題。原來，依照最早的土地租約，在合約到期後，除非拆除，否則地上建物將歸地主所有，再由地主將建物、土地一併出租，沒想到創辦人黃煒哲因在外欠下不少債務，已將建物設定抵押，導致所有權無法順利轉移。

前麗庭莊園高層向本刊表示：「就算你跟地主簽了約，也不代表沒有其他人會來跟你收建物的租金，後續很可能都要走法律程序，那對日本人來說，太麻煩，也太累了。」

眼看他起朱樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了，麗庭莊園從無到有，再回歸塵土，這一切看在有情人的眼中，恐怕又是另一番滋味。

Weiwei是麗庭莊園最後一批離開的員工，家中一隅始終保存著過往的工作筆記與資料，只因深信自己終有重返崗位的一天，如今，她望著廢墟裡搖搖欲墜的教堂，總算真正死了心，默默將整箱整箱的回憶打包，慢慢丟棄。

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