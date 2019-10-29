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孫大千分析「韓蔡民調縮到剩個位數」　胡幼偉點出關鍵直球策略

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記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜的民調逐漸止跌回升，韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千在廣播節目上坦言，韓、蔡的民調差距已經回到8％至10％左右，雙方的拉鋸空間縮短為個位數，雖然年輕世代的選民仍有疑慮，但他們會繼續努力獲得認同。而文化大學新聞系主任胡幼偉也在臉書PO文大讚韓國瑜的選戰策略，「他在面對庶民講話上直球對決、一較高下。」

▲國民黨總統參選人韓國瑜在造勢大會中表示，民進黨變了，愛錢愛權愛自己。（圖／記者白珈陽攝）

▲孫大千認為韓國瑜的聲勢正在逐漸回升。（圖／記者白珈陽攝）

孫大千28日接受廣播節目《POP搶先報》專訪，他在節目過程中分享自己分析了最近幾份民調，發現雖然民調的數字仍在震盪，但韓、蔡兩人的差距大約只剩8％至10％，由於鴻海集團創辦人郭台銘9月16日退選之後，韓的民調一度落後蔡13％至15％，如今雙方差距縮短至個位數，可見民調已經逐漸止跌回升。

孫大千進一步說明，蔡英文力拚連任，但她在綠營的基本盤支持度已經達到頂點，綠營支持者也已經表態九成，相較於只獲得七成藍營選民表態支持的韓國瑜，可以努力的空間當然比較小，所以他們會繼續努力，消除年輕世代對韓的疑慮，爭取知識藍以及年輕人們的認同，讓選票回流，進而打贏選戰。

▲蔡英文總統到彰化員林寺參拜。（圖／記者唐詠絮攝）

▲蔡英文的民調雖然仍暫時領先韓國瑜，但綠營支持者都認為不可以因此鬆懈。（圖／記者唐詠絮攝）

而胡幼偉28日也在臉書PO文表示，自己看了韓國瑜在雲林南聖宮前的談話影片，覺得非常感動，「韓的策略其實很明顯，他就是吃定蔡沒能力和膽量，以全台灣各縣市為擂臺，和他在面對庶民講話上直球對決、一較高下」，就個人魅力和口才方面來看，蔡英文和韓國瑜實在相差太多。

韓粉們看完文章，也紛紛留言表示贊同，「韓市長點子多，口號叫多了就變成品牌，久而久之，韓市長就是點子王，不怕被亂說是草包」、「簡直是韓國瑜的透視鏡」、「庶民起義，超越藍綠」。

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