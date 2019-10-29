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牛隻夜遊害死人！ 飼主疏忽釀憾事　台東落實牛隻釘掛耳環

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▲台東農業處強調，出生的仔牛要立即剪耳號或夾耳號，成牛則必須夾耳號，落實牛隻釘掛耳環的管理工作，督促飼主管好牛隻。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東農業處強調，出生的仔牛要立即剪耳號或夾耳號，成牛則必須夾耳號，落實牛隻釘掛耳環的管理工作，督促飼主管好牛隻。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

為預防再發生馬路上撞牛的憾事，台東縣政府農業處28日上午突襲檢查卑南鄉杉原海水浴場附近的一處養牛場，農業處再次強調，出生的仔牛要立即剪耳號或夾耳號，成牛則必須夾耳號，落實牛隻釘掛耳環的管理工作，督促飼主管好牛隻。

為加強牛隻飼主善盡管理責任，預防再發生馬路上撞牛的憾事，台東縣政府農業28日上午突襲檢查卑南鄉杉原海水浴場附近的一處養牛場，農業處再次強調，出生的仔牛要立即剪耳號或夾耳號，成牛則必須夾耳號，落實牛隻釘掛耳環的管理工作，督促飼主管好牛隻。

▲台東農業處強調，出生的仔牛要立即剪耳號或夾耳號，成牛則必須夾耳號，落實牛隻釘掛耳環的管理工作，督促飼主管好牛隻。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東縣政府農業處突襲檢查卑南鄉杉原海水浴場附近的一處養牛場，發現飼主已依規定做好管理及掛耳標。

日前省道台11線東河鄉七里橋路段，一名成功鎮民騎車撞上走在公路上的水牛，造成摔車死亡事件，縣議員楊秋珍強烈要求農業單位必須好好規範牛隻飼主，不要再發生撞牛傷人的憾事；楊秋珍並以親身經歷說，飼主真的要落實管理牛隻，不要放任其四處遊蕩，東海岸鄉鎮的居民經常在夜間看到牛隻在馬路散步或睡覺，天色昏暗一不小心就可能撞上了，跟撞山一樣相當恐怖，可是要人命的。

縣府農業處為解決問題，從8月開始陸續辦理7場次的牛隻掛耳標宣導會，要求養牛戶務必做好初生小牛剪耳號，沒有打耳號的牛隻耳朵必須夾上耳號；並且勸導飼主不要在鄰近公路的地方養牛，尤其要針對移動式的養牛戶嚴格查緝，不允許放任牛隻夜遊、逛馬路。

▲台東農業處強調，出生的仔牛要立即剪耳號或夾耳號，成牛則必須夾耳號，落實牛隻釘掛耳環的管理工作，督促飼主管好牛隻。（圖／台東縣政府提供，下同）

農業處同時向農委會申請耳標及打耳標機器，並親自到全縣近30戶大型的養牛戶分送2千8百個耳標，要求飼主必須在10月底之前幫牛隻掛好耳標。

為檢核養牛戶是否確實完成，農業處長許瑞貴、畜產保育科長饒和奇、獸醫師洪翊方及卑南鄉公所吳子和所長今天上午前往杉原海水浴場附近的一處養牛場檢查，很高興飼主已依規定做好管理及掛耳標。農業處強調，仍會不定時突襲檢查各個養牛戶，希望能從飼主規範並落實。

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