　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

衝浪客金樽逐浪體力不支！離岸200公尺載浮載沉　海巡投繩拉救

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲2男2女的衝浪客距岸際約200公尺處礁岩上，載浮載沉等待救援。（圖／第一三海巡提供，下同）

2男2女的衝浪客距岸際約200公尺處礁岩上，載浮載沉等待救援。（圖／第一三海巡提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

素有衝浪聖地之稱的台東縣東河鄉無名橋附近海域，28日上午發生1名女性衝浪客疑似體力不支無法自行上岸，受困約距岸200公尺處的礁岩上險象環生，幸經海巡艇馳往投繩索搶救上岸載往富岡漁港，轉送馬偕醫院進行急救。

▲2男2女的衝浪客距岸際約200公尺處礁岩上，載浮載沉等待救援。（圖／第一三海巡提供，下同）

海巡人員投放繩索將該受困女性衝浪客及友人救援返回富岡漁港，由救護車轉送醫院診療。

第一三岸巡隊表示， 當天上午有2男2女的衝浪客自無名橋岸際下水衝浪，其中一名女性衝浪客因體力不支無法自行上岸，與同行3名友人留滯在海上礁岩處待援，岸上民眾發現後立即撥打海巡118專線報案，海巡人員抵達現場後發現海上有4名衝浪客於距無名橋岸際約200公尺處礁岩上，載浮載沉等待救援。

▲2男2女的衝浪客距岸際約200公尺處礁岩上，載浮載沉等待救援。（圖／第一三海巡提供，下同）

情況緊迫，當海巡艇抵達現場立即投放繩索將該受困女性衝浪客及友人救援上船返回富岡漁港，並由救護車轉送台東馬偕醫院進行詳細檢查及診療。

▲2男2女的衝浪客距岸際約200公尺處礁岩上，載浮載沉等待救援。（圖／第一三海巡提供，下同）

第一三岸巡隊呼籲民眾從事海上或岸際水域遊憩活動，應隨時注意風浪與自身安全，也要衡量自身體能狀況，以免發生危險。民眾若於海域、港區及岸際發現有危難、救生或救難等案件，可撥打海巡署118服務專線，將立即派員馳赴救援。

ET快訊
驚悚5秒畫面曝光！興大生遭白賓士撞飛10公尺亡　媽一看哭到癱
快訊／蔡英文回擊韓國瑜白胖說：至少我不會睡到中午才起床
點名蔡英文、鄭文燦「白白胖胖」　韓國瑜：國民黨都黑黑瘦瘦
快訊／F-16V「2500億」特別預算通過　66架2026年
黑道入侵桃園市場！強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」遭砸爛
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

醫事檢驗所假冒衛生局人員招攬業務　南警傳喚到案詐欺移送

落實有機農業從學校開始　台東20學校6千師生天天吃有機午餐

稻浪緩緩等你來！秋遊台東　旅遊套票限時買一送一

衝浪客金樽逐浪體力不支！離岸200公尺載浮載沉　海巡投繩拉救

牛隻夜遊害死人！ 飼主疏忽釀憾事　台東落實牛隻釘掛耳環

女房客離奇失蹤！地獄套房狂飄「臭酸腐屍味～」　房東一開門嚇傻了

全國首次生物病原恐怖攻擊應變演習台南登場　黃偉哲：強化處置能力減少損害

國際衝浪公開賽11月23日激戰金樽　國內組獎金加碼至40萬

城市外交再出擊　荷蘭參眾議員到訪竹市

心衛協會公益嘉年華　新竹振道送暖心米粉

15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福

父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

每晚編謊言不讓孩子知道媽病逝　台中低收父賣地瓜球獨養2童

余苑綺很堅強「化療後胃口好」　余祥銓：她為了小孩也要過這關！

台東知名麵店老闆遭控摔小貓　慘死裝袋丟棄...兒道歉：貓先咬人

再提「反清復明」狂酸民進黨政府　韓：選舉一到臉上就寫我要主權

《蒙面》Ella合唱天后級歌手《天天》　網友：又是一個裸奔的聲音

醫事檢驗所假冒衛生局人員招攬業務　南警傳喚到案詐欺移送

落實有機農業從學校開始　台東20學校6千師生天天吃有機午餐

稻浪緩緩等你來！秋遊台東　旅遊套票限時買一送一

衝浪客金樽逐浪體力不支！離岸200公尺載浮載沉　海巡投繩拉救

牛隻夜遊害死人！ 飼主疏忽釀憾事　台東落實牛隻釘掛耳環

女房客離奇失蹤！地獄套房狂飄「臭酸腐屍味～」　房東一開門嚇傻了

全國首次生物病原恐怖攻擊應變演習台南登場　黃偉哲：強化處置能力減少損害

國際衝浪公開賽11月23日激戰金樽　國內組獎金加碼至40萬

城市外交再出擊　荷蘭參眾議員到訪竹市

心衛協會公益嘉年華　新竹振道送暖心米粉

日本政治學者緒方貞子病逝享壽92歲　曾任職聯合國難民署

完婚隔天悔了！女神妻「歪嘴斜眼」素顏崩壞　夫睡醒看傻：想繼續作夢

基隆六堵橋廂型車撞2停等紅燈機車　堂兄弟噴飛1命危

偷內褲定位！美軍犬追捕IS首腦逼自爆亡　知情者洩密：犬名叫「柯南」

朱立倫批選舉總幹事　蘇貞昌：行政院每天從北到南、從南到北照顧台灣

華聞快遞／「雙11」快遞要調整價格？專家：集體漲價可能性不大

掌握美、日最新趨勢　東森自然美研發技術升級站穩國際舞台

戀上「單親媽」相約壞壞3次　暈船男嗨完慘被正牌老公求償30萬

江西好好走／處處有書香！走過「千年江西書院」感受歷史文人輩出的才子之鄉

無人命危害可不進火場！《消防法》三讀　內政部：確保救災安全

地方熱門新聞

地獄套房狂飄腐屍味！房東開門嚇傻了

貨車地下道9倒車迴轉！網讚爆司機

不敢讓孩子知道媽病逝　父擺攤養2童

高雄單親爸雞蛋糕俗又大份沒人買

夢由法式甜點進駐嘉義大雅商圈

車撞牛釀憾事　台東落實牛隻釘掛耳環

秋芒銀色浪濤美景　來草嶺古道就對了

全國首次生物病原恐怖攻擊應變演習

彰化鐵路高架化通過　新設2通勤站

2019桃園農博　閉幕在即人潮湧現

嘉縣徵才活動千人求職製造業開出十萬月薪

騎腳踏車外出昏倒　警發現緊急送醫

鈴蘭通散步納涼會　百人和服踩街

行員機靈聯手南警阻詐280萬元

更多熱門

相關新聞

陸客攜肉品闖關　2顆包子要價20萬

陸客攜肉品闖關　2顆包子要價20萬

非洲豬瘟持續在歐、亞、非洲蔓延，台灣為了抵禦疫情，海巡人員致力於安檢。本（10）月20日，一名大陸籍旅客攜帶2顆肉包入境，被發現後立刻被安檢同仁攔下，現在不但將面臨新台幣20萬元的罰鍰，他所帶來的肉包也被當場銷毀。

8億元安非他命送焚化爐全「燒毀」

8億元安非他命送焚化爐全「燒毀」

海巡2艇包抄　狂追大陸越界盜砂船逮7人

海巡2艇包抄　狂追大陸越界盜砂船逮7人

男子生活困苦二仁溪橋輕生

男子生活困苦二仁溪橋輕生

碧砂漁港堤防出現無主釣具冰箱！釣客疑落海3天

碧砂漁港堤防出現無主釣具冰箱！釣客疑落海3天

關鍵字：

衝浪客金樽逐浪體力不支載浮載沉海巡投繩拉救

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

身上多出「牙齒印＋鞭痕」...丈夫一看氣炸

激情一半！台南女感覺「沒那麼硬」拔刀殺死前男友

年薪百萬男裝窮！實測聯誼2女結局超悲催

北市銀行員輕生　墜10F躺血泊亡

偶像和素人「第一次見面就上床」

結婚8週年…Grace難釋懷被阿翔背叛：日子失控

韓國瑜彰化造勢！5000張椅子「空一半」

謝忻爆切割胡瓜…私下對話全曝光

影／大陸老翁手工做「魯班凳」　國外網友全看傻

日本AV驚見台灣美人妻！達人：當我們瞎了嗎

吊帶妹連晃69秒遭轟　議員傻：失敗作

22歲逆子揮刀弒母...一旁外婆也慘遭亂拳揍死

還記得《全民最大黨》九孔妹？

黑道入侵市場　小攤商苦求市府無人理

大咖天后零偽裝撈金魚！網嗨翻：在哪個夜市

更多

最夯影音

更多
15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福

15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福
父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面