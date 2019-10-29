衝浪客金樽逐浪體力不支！離岸200公尺載浮載沉　海巡投繩拉救

▲2男2女的衝浪客距岸際約200公尺處礁岩上，載浮載沉等待救援。（圖／第一三海巡提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

素有衝浪聖地之稱的台東縣東河鄉無名橋附近海域，28日上午發生1名女性衝浪客疑似體力不支無法自行上岸，受困約距岸200公尺處的礁岩上險象環生，幸經海巡艇馳往投繩索搶救上岸載往富岡漁港，轉送馬偕醫院進行急救。

▲海巡人員投放繩索將該受困女性衝浪客及友人救援返回富岡漁港，由救護車轉送醫院診療。



第一三岸巡隊表示， 當天上午有2男2女的衝浪客自無名橋岸際下水衝浪，其中一名女性衝浪客因體力不支無法自行上岸，與同行3名友人留滯在海上礁岩處待援，岸上民眾發現後立即撥打海巡118專線報案，海巡人員抵達現場後發現海上有4名衝浪客於距無名橋岸際約200公尺處礁岩上，載浮載沉等待救援。

情況緊迫，當海巡艇抵達現場立即投放繩索將該受困女性衝浪客及友人救援上船返回富岡漁港，並由救護車轉送台東馬偕醫院進行詳細檢查及診療。





第一三岸巡隊呼籲民眾從事海上或岸際水域遊憩活動，應隨時注意風浪與自身安全，也要衡量自身體能狀況，以免發生危險。民眾若於海域、港區及岸際發現有危難、救生或救難等案件，可撥打海巡署118服務專線，將立即派員馳赴救援。