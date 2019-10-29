落實有機農業從學校開始　台東20學校6千師生天天吃有機午餐

▲▼為推廣有機農業，台東縣府農業處與台東縣農會前往延平鄉視察「縱谷有機農場」耕作情形。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東為推廣有機農業政策，縣府農業處28日與台東縣農會前往延平鄉視察「縱谷有機農場」的耕作情形，縣農會總幹事戴振東表示，農會目前負責台東市及南迴線學校的午餐，除了星期二、五吃有機蔬菜外，從9月開始加碼天天吃在地有機蔬菜。

農業處指出，截至目前為止，全縣有機栽培農戶有193戶，種植面積達793公頃；友善栽培農戶有329戶，面積506公頃，今年度縣內學校午餐採用有機溯源食材及食農教育推動的計畫，預計辦理校園有機日40次，使用有機食材8萬公斤，學校午餐採用溯源食材有110所，期末將辦理2場次有機食農教育宣導、會議及成果發表。

▲台東農業處表示，從這學期開始20所學校、6千個師生每個上學日都可以吃到有機蔬菜。

縣長饒慶鈴說，透過有機農業對生活、生產、生態的正向影響，喚醒從生活中友善大地，選定台東縣具理念及正向影響的有機農場與學校，辦理活動體驗及課程教學；透過有機農耕知識、經驗、體驗及生命分享，藉由對土地、作物及食物的連結與體驗，建立正確的飲食的概念及選擇並達到身、心健康。

戴振東表示，期待以「有機飲食」改變現在國中小學生用餐的習慣，即使依目前規定一周只要有兩天供應有機蔬菜，但為了讓孩子們吃得更好、更健康，從這學期開始20所學校、6千個師生每個上學日都可以吃到有機蔬菜；此外，為鼓勵民眾多吃在地的有機蔬菜，在縣農會超市現在更舉辦買有機蔬菜送有機蔬菜的活動，也就是買一送一喔！