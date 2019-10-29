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「挺韓直播主」參戰！十大名單曝光強攻YouTube　幕後操盤手竟是她

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▲▼挺韓網軍回來了。（圖／鏡週刊提供）

▲為複製去年高雄市長勝選模式，韓陣營全力布局空軍，首場青年論壇透過官方LINE及挺韓網紅號召近2萬人上線。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

總統大選白熱化，國民黨總統參選人韓國瑜向高雄市府告假2週來，積極下鄉衝刺選情，且為了破解對手陣營及主流媒體的「黑韓」攻勢，已私下培養大量素人支持者經營YouTube，組成另類軍團，藉挺韓網紅直播，大量製作短影音素材，提供韓粉在社群轉傳以穩住人氣，希望藉此複製去年高雄市長一役的空戰優勢。

韓國瑜27日在台北市舉辦「走出同溫層」青年政策論壇，邀請百位年輕支持者到場互動，搶攻青年票，展現有別於大形造勢晚會的競選模式，積極尋求逆轉選情。

▲▼挺韓網軍回來了。（圖／鏡週刊提供）

▲外型亮眼的高鈞鈞，常在韓國瑜造勢場合直播。

這場活動採預約入場制，除了韓陣營及各家媒體直播，由韓粉成立的官方LINE「韓家軍—情報小兵」，也同步分享了韓粉「高雄林小姐」「鈞鈞」等多位挺韓網紅的直播連結，加上臉書挺韓社團的網路直播，開場不到半小時，同時間收看這場直播的挺韓支持者，累積已接近2萬人。

儘管選情落後，韓陣營仍試圖扭轉局勢，首要之務就是強化空軍，以複製去年高雄市長選舉的空戰優勢，透過網路社群擴展支持群。本刊調查，韓陣營今年總統大選的網路作戰班底，仍以韓國瑜千金韓冰的6人小組為主負責操盤，為了固守韓粉，韓營也積極與挺韓的素人網紅結合，針對時事議題，每天製作20至30則的短影音，透過LINE分享，以強化挺韓力道。

▲▼挺韓網軍回來了。（圖／鏡週刊提供）

▲許久未在公開場合露面的韓冰，並沒有缺席這次選戰，轉進幕後替父親操盤網路空戰。

本刊調查，近日有一批挺韓的YouTuber迅速崛起，以直白的庶民語言評論大選議題，引來大量韓粉進站。依照訂閱數排名，前10大挺韓YouTuber分別有「寒國人」「Bit King比特王出任務」「陳清茂」「高雄林小姐」「鈞鈞」「高雄歷史哥」「強強滾大哥」「江湖」「桃園孫先生」「KS瘋活人生」，而統計至28日為止，前3名已突破10萬人訂閱，第4、5名則逼近10萬，其餘也有3至8萬人訂閱，平均以單週成長近1萬人的幅度快速成長。

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