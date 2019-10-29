陳水扁700字分析撤回反送中：影響台灣選舉撿到槍的一方

▲陳水扁在臉書談論香港反送中事件。（圖／翻攝自Facebook／YonGe Chen，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

前總統陳水扁29日凌晨在臉書PO出一篇700字的文章，並以「美國國家利益至上，那麼台灣的利益又在哪裡？」為題，談論台美關係以及香港反送中條例正式撤案一事，「（香港撤案）對台灣選舉撿到槍的一方也會有一定的影響。對美中貿易談判的發展，中國更可全面對付美國。」

陳水扁提到，美國不論是由哪一個政黨執政，關心的都是自己的國家利益，他們不會為了台灣而犧牲自己，台灣如果要有利益，就是隨附在美國的利益之下，「美國總統大選第一次參選的挑戰者，都會強力批判中國的民主與人權以獲取選票，甚至在當選後執政的第一、二年，還會繼續對中國採取強硬立場。例如小布希總統上台也會說台灣是民主成功的典範，甚至破天荒一次批准包括8艘柴電潛艦等三大軍售案。」

▲陳水扁臉書全文。

陳水扁分析，美國總統川普對中國的強硬態度，是美中貿易戰過程中改善雙方關係的機會之窗，如果蔡英文政府沒有把握並善用這個機遇，等到川普的連任之路遇到困難，他就會再對中方讓步，這樣才能換取中美貿易談判的成果，而台美最好的黃金三年恐怕會因此成為「過去」。

至於香港反送中條例正式撤案，陳水扁認為，雖然香港的抗爭尚未完全平息，但這對台灣選舉撿到槍的一方會有一定的影響，對美中貿易談判的發展而言，「中國更可全面對付美國。」