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陳水扁700字分析撤回反送中：影響台灣選舉撿到槍的一方

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陳水扁談香港反送中條例撤案，「會影響台灣選舉撿到槍的一方。」（圖／翻攝自Facebook／YonGe Chen）

▲陳水扁在臉書談論香港反送中事件。（圖／翻攝自Facebook／YonGe Chen，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

前總統陳水扁29日凌晨在臉書PO出一篇700字的文章，並以「美國國家利益至上，那麼台灣的利益又在哪裡？」為題，談論台美關係以及香港反送中條例正式撤案一事，「（香港撤案）對台灣選舉撿到槍的一方也會有一定的影響。對美中貿易談判的發展，中國更可全面對付美國。」

陳水扁提到，美國不論是由哪一個政黨執政，關心的都是自己的國家利益，他們不會為了台灣而犧牲自己，台灣如果要有利益，就是隨附在美國的利益之下，「美國總統大選第一次參選的挑戰者，都會強力批判中國的民主與人權以獲取選票，甚至在當選後執政的第一、二年，還會繼續對中國採取強硬立場。例如小布希總統上台也會說台灣是民主成功的典範，甚至破天荒一次批准包括8艘柴電潛艦等三大軍售案。」

陳水扁談香港反送中條例撤案，「會影響台灣選舉撿到槍的一方。」（圖／翻攝自Facebook／YonGe Chen）

▲陳水扁臉書全文。

陳水扁分析，美國總統川普對中國的強硬態度，是美中貿易戰過程中改善雙方關係的機會之窗，如果蔡英文政府沒有把握並善用這個機遇，等到川普的連任之路遇到困難，他就會再對中方讓步，這樣才能換取中美貿易談判的成果，而台美最好的黃金三年恐怕會因此成為「過去」。

至於香港反送中條例正式撤案，陳水扁認為，雖然香港的抗爭尚未完全平息，但這對台灣選舉撿到槍的一方會有一定的影響，對美中貿易談判的發展而言，「中國更可全面對付美國。」

*影音版*［新勇哥物語］-580 《阿扁踹共》不接受採訪，在家也能講 —美國國家利益至上，那麼台灣的利益又在哪裡？ 美國總統不分民主共和，不管哪一個黨執政，都只有美國的國家利益。美國總統不會為了台灣利益而犧牲美國利益。台灣要有利益，是附隨在美國的利益之下，美國先有利益，台灣才有利益。如果美國利益與台灣利益衝突，也只能犧牲台灣利益來確保美國利益。 美國總統大選第一次參選的挑戰者，都會強力批判中國的民主與人權以獲取選票，甚至在當選後執政的第一、二年，還會繼續對中國採取強硬立場。如小布希總統上台也會說台灣是民主成功的典範，甚至破天荒一次批准包括8艘柴電潛艦等三大軍售案。接下來為了聯中制俄，為了反恐，為了對付北朝鮮，需要中國的合作，在多次峰會甚至熱絡互訪後，兩強之間難為小。美中有了共同利益，美中「共管」台灣難免就會被提出。 彭斯副總統最新演講雖然還是繼續批判中國的人權民主，卻又籲請國會不要通過力道更強的挺港法案，避免川普總統渴望在下個月簽署有限的美中貿易協議破局。這是典型的美國國家利益至上，選舉連任成功最重要。參議院繼眾議院之後，再通過對香港有利益的《香港人權與民主法案》，可能就沒有那麼重要了。 川普對中國的強硬態度，美中貿易大戰的過程，是美中關係改善並提升的「機會之窗」，蔡政府如果沒有把握並善用這麼好的機遇，等到川普總統連任之路有了困難，川普再對習近平讓步以換取中美貿易談判的成果，台美最好的黃金三年恐將成為過去。 香港反送中條例正式撤案，這是百萬香港人勇敢站出來的成果，香港抗爭縱未完全平息，解放軍武力鎮壓的可能性幾等於零。對台灣選舉撿到槍的一方也會有一定的影響。對美中貿易談判的發展，中國更可全面對付美國。

YonGe Chen 發佈於 2019年10月28日 星期一
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