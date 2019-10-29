稻浪緩緩等你來！秋遊台東　旅遊套票限時買一送一

▲月底前透過台東好玩卡網站訂購「暢玩台東一日交通套票」 即享買一送一優惠。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣政府搶攻自由行旅客，以台灣好行－縱谷鹿野線搭配秋天主題，限定推出「秋遊台東，旅遊套票限時買一送一」線上搶購活動，即日起至10／31日止，訂購「暢玩台東一日交通套票」可享買一送一優惠。

套票包含台東好玩卡1張，及24小時內無限次搭乘的台灣好行縱谷鹿野線、普悠瑪市區循環線與市區循環線，欲搶搭秋冬遊住宿補助風潮的朋友，正適合安排三天兩夜台東旅程。讓旅客不只認識夏天的台灣國際熱氣球嘉年華，未來也能連結到秋天稻海綿延的台東印象。

「台灣好行」是專以景點旅遊設計的平價公車路線，從台東火車站、台東轉運站即可接送旅客前往初鹿牧場、原生植物園、鹿野高台等熱門景點，對於不喜長途駕車與團體旅行的旅客，是平價又輕鬆的出遊方式。

月底前只要透過台東好玩卡網站訂購「暢玩台東一日交通套票」 （NT$486／套），即享買一送一優惠，開卡後24小時內持卡感應，可自由在路線上各站點不限次數上下車。台東好玩卡屬電子票證，不僅有精美的台東限定卡面，後續也可保留做為一卡通儲值使用，優惠套組數量有限、售完為止。

交觀處指出，秋日的台東，田間風貌由翠綠轉為金黃，路邊稻穗隨風擺動，陣陣稻浪如秋風中豐收的祭典，除了季節限定的自然景致，可在稻香中享受台東的慢步調，同時搭配9月開始的交通部觀光局秋冬旅遊補助方案，沿線站點行經的旅宿業者：Enjoy Sleep Hostel、公教會館，12月底前訂購旅遊套票加訂房專案850元起，旅客可根據人數與需求規劃，或搭配包含手做或體驗項目的「FUN暑假經典必去」及「FUN手作體驗」的旅遊套票。

更多划算內容，完整路線等資訊，請至台東好玩卡網站（https://taitung.funcard.com.tw/）。

1. 【暢玩台東一日交通套票買一送一】優惠套組

https://taitung.funcard.com.tw/tour/nE4l

2. 秋冬遊旅宿業者訂房專案：

公教會館：https://www.ttp-hotel.com.tw/promo11.html

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