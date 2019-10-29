「年輕人討厭韓國瑜」黃暐瀚：有沒有好好想過為什麼？喜歡的人未必對你好

▲黃暐瀚認為，年輕人討厭韓國瑜是目前民調低落的主要原因，「問題是為什麼討厭？誰讓你討厭？你真的很討厭？」（圖／記者張榮恩攝）

記者陳俊宏／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜在與年輕人座談中提到，「你可以不要投給我，但是麻煩必須要了解我。」對此，資深媒體人黃暐瀚表示，你可以討厭一個人，「但你討厭他，到底為什麼」，就像你以為你喜歡一個人，幾年後回頭再看，「那個總是對你笑的人未必對你好。」

韓國瑜27日在台北舉辦「走出同溫層」青年政策論壇，與100位40歲以下青年對談，並宣布青年政策。針對外界的酸言酸語，他提到，「你可以不要投給我，但是麻煩必須要了解我、看看我的政策！我想我是最關心年輕人的總統參選人，這不是吹牛的，這我很有信心！你可以繼續討厭我，完全OK，我也年輕過。」

「可以討厭、可以不投、不能不懂！」對此，黃暐瀚28日在臉書說， 看到韓國瑜面對年輕人說了這些話，他是安慰的；選舉勝敗還在未定之天，以民調看，韓國瑜幾乎不能贏，但不管贏或不贏，把話講清楚總是應該的。

▲▼韓國瑜27日於台北舉辦「走出同溫層」青年政策論壇，與100位40歲以下青年對談。（圖／記者莊喬迪攝）

黃暐瀚表示，年輕人討厭韓國瑜是目前民調低落的主要原因，「問題是為什麼討厭？誰讓你討厭？你真的很討厭？」他說，韓願意面對年輕人，聽大家當面問他說「你為什麼落跑」、「市政是不是敷衍」、「有沒有要簽兩岸和平協議」都是好的。

黃暐瀚指出，「你可以討厭一個人，也可以不投一個人，都可以。但你討厭他，到底為什麼？自己有沒有好好想過？就像你以為你喜歡一個人，你說他總是對你笑？幾年之後，回頭再看，那個總是對你笑的人，未必對你好；當年那個看了就倒彈的他，或許沒有那麼糟，是嗎？」

黃暐瀚表示，所以政治跟兩岸是一件事，「你可以不喜歡大陸，你可以討厭統一，你可以看到大陸就翻白眼，都可以。但你翻白眼的那個討人厭的『敵人』，是什麼樣子？你真的知道嗎？」

「瞭解你的家人，更要透徹你的敵人。」黃暐瀚認為，「不管韓國瑜還是中國大陸，時下的年輕人，也許心中都存在著一些誤解。你說這些誤解，不是誤解，就是無法解的結。沒問題，至少先瞭解，才能懂，對嗎？不懂，怎麼贏？」

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▼黃暐瀚臉書發文。（圖／翻攝黃暐瀚臉書）



