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《台北法案》提出才過10天　美國眾院外委會火速排審

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▲台灣國旗，中華民國國旗，美國國旗，台美關係，美台關係。（圖／路透社）

▲美國眾院版「台北法案」將在30日審議。（圖／路透社）

中央社／綜合報導

中央社報導，美國聯邦眾議院外交委員會預計30日審議「台北法案」。法案呼籲美國行政部門，針對採取行動對台灣造成傷害的國家，應考慮降低與該國經濟、安全及外交接觸，盼藉此協助台灣鞏固邦交。

眾院版「台北法案」是由共和黨籍眾議員匡希恆（John Curtis）在18日領銜提出，並由眾院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）、眾院「國會台灣連線」共和黨籍主席狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）與民主黨籍主席席瑞斯（Albio Sires），以及民主黨籍眾議員龔薩雷茲（Vicente Gonzalez）擔任共同提案人。

法案提出才短短10天，就被眾議院外交委員會排入議程，委員會預計30日上午審議的18案中，「台北法案」就是其中之一。

由於中國不斷試圖搶奪台灣邦交國，匡希恆23日出席眾院聽證會時表示，中國在西半球影響力廣泛，且積極說服台灣在區域內的邦交國外交轉向中國。他當時就呼籲，希望他近期提出幫助台灣固邦交的眾院版「台北法案」，能儘速付委通過。

根據眾院版「台北法案」，「國會意見」（senseof Congress）認為，美國行政部門在適當情況並符合美國利益之下，對於採取嚴重或重大行動對台灣造成傷害的國家，應該考慮「降低與該國的經濟、安全及外交接觸」。

法案除了要求美國行政部門支持台灣國際參與，也呼籲美方以簽訂經濟上互惠，並能保護美國勞工、有利美國出口商的自由貿易協定（FTA）為目標，與台灣展開雙邊貿易協商。

目前眾院版「台北法案」內容，與參議院外交委員會9月25日無異議通過的版本大致相同。依據美國立法程序，法案在兩院負責委員會通過後，還須參眾全院通過並協調出一致版本，才能交由總統簽署並生效。

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