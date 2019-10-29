周刊爆「聲樂家網售貓狗歛財」　網友質疑竟遭「下降頭」…上百人全被告

圖、文／周刊王

在基隆高中及世新大學擔任指導老師的聲樂家蔡漢俞遭指控，他與同居室友在網路上販售病貓或來源不明的貓隻，但當網友發現有問題向他反映時，蔡男竟與室友合謀，利用不知道從哪學來的「巫術」對網友下降頭，還拍攝影片貼出來，讓網友心生恐懼，不但如此，蔡男同時對質疑他的網友全部提告，目前已有上百人收到傳票，被害者說：「看他外表斯文靦腆，不知道原來這麼可怕！」

▲在世新大學擔任指導老師的聲樂家蔡漢俞，被控架設貓狗網站詐財。（圖／周刊王提供，下同）

資深愛媽伶伶（化名）與多名同樣受到臉書社團《歡迎來到酸民與廢物最不喜歡的美貓帥狗社團》（簡稱《貓狗社》）迫害的苦主一同現身，伶伶語帶恐懼的說：「我收到網友寄來的影片，打開一看居然是我被下降頭的影片，我的頭皮麻到一個不行，整個毛骨悚然。」而對她下降頭的就是知名聲樂家蔡漢俞（36歲），他的另一個身分，就是《貓狗社》的版主。

好好一個聲樂家，為何會平白無故對人下降頭？伶伶說，她平常都會到貓狗社的臉書社團逛逛，發現版主也就是蔡男都會張貼一些貓狗的照片，有一次他看到一張沙皮狗的照片，於是詢問蔡男沙皮狗的來源，蔡男竟回覆是他「撿來的」。但伶伶發現照片其實是蔡男從網路擷取張貼，她質疑蔡男說謊並要求照片下架，沒想到卻接到一連串的恐怖報復。

▲被害人控訴，如果在蔡漢俞的貓狗網路社團提出異議，就有可能被蔡漢俞的同居室友下降頭。根據監視器畫面，該室友祭拜的供桌上確實有多張大頭照。

記者致電蔡漢俞致電未獲回應，他僅以簡訊回覆表示，一切都是不實指控，也已針對相關人員提出10數件刑事告訴，並強調「受案的地檢署積極偵辦當中」。還聲稱基於「偵查不公開原則」不方便多作說明，並不忘提醒記者「若後續再有個人或有媒體單位參與以上犯罪或其他刑事犯罪，我的委任律師們都會對觸法的個人及單位提告。」

更多周刊王報導

【邪術聲樂家2】陰廟念咒燒照 城煌爺也怒：天理不容

【天后回歸1】蕭亞軒甜銬男友 事業搞雙修

先開車撞暈她 莽夫舉斧「連5下」砍爆妻頭顱



