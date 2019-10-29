陸配納健保掀反彈　張善政415字酸黑韓：我們看的是台灣孩子母親

▲韓國瑜推出新移民政策，搶攻50萬戶新移民選票。（圖／記者張榮恩攝）

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜27日公布新移民政策，爭取陸籍、外籍配偶平權並放寬健保納保，卻遭質疑是針對陸配放寬政策。對此，韓的國政顧問團總召張善政28日在臉書PO文回應，直指懷孕新移民婦女納入健保的政策，被有心人士「黑掉」，「民進黨看到的是中國孕婦，我們看到的是台灣孩子母親。」

韓陣營在先前公布的新移民政策中提到，台灣目前有超過50萬戶新移民家庭，為了讓陸籍、外籍配偶平權，希望能推動陸配取得身分證的年限與外配一致，也就是由原本的6年下修至4年；另外，在醫療人權保障方面，考量到許多移民婦女都是在尚未達到6個月的健保等待期就懷孕，因此，未來將提出修法，讓移民婦女納入健保，好讓新移民家庭也能安心「好孕」。

不過，上述政策一公開，隨即受到外界正反意見熱議，還有部分人士質疑，這根本就是針對陸配放寬政策。對此，張善政28日在臉書PO出415字的文章澄清，實在不敢相信懷孕新移民納入健保的政策會變成「黑韓」的一環，韓陣營提出的政見是不分陸、外配，更不是開放「中國孕婦」來台使用健保，卻被部分有心人士抹黑，等同於把意識形態放在新移民權益之前。

▲韓陣營提出成立「新移民委員會」、放寬健保納保等政策。（示意圖／ETtoday資料照）

「民進黨看到的是中國孕婦，我們看到的是台灣孩子母親。」張善政強調，希望民眾就算討厭韓國瑜、不投票給他，也要看清楚政策內容，了解什麼政策才是真正能幫助台灣每一個人民，也請大家理性解讀，不要被蓄意的政治操作蒙蔽雙眼，「更不該因此漠視新移民，甚至是所有台灣人的權益！」