iOS 13.2更新來了「拍照黑科技上線」6大重點　鄉民：相機有感！超順超省電

▲「iOS 13.2」更新推出後，許多網友都說很有感。（圖／路透）

記者陳俊宏／台北報導

蘋果（Apple）在台灣時間今天（29日）凌晨推出最新的「iOS 13.2」系統更新，包括被稱為「黑科技」的「Deep Fusion 的進階影像處理系統」上線等6大重點。許多鄉民更新完直呼，「相機有感！讚讚」、「超順超省電！」

蘋果表示，iOS 13.2推出Deep Fusion的進階影像處理系統，透過A13仿生神經網路引擎，在iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max上擷取的影像，不管質地和細節都大幅度提升，並減少低光源環境下所產生的雜訊。

Deep Fusion（深度混合拍攝）主要是透過機器學習，打造全新像素拼接技術，將9張照片合成一張照片（包括4張快速拍攝的照片、4張在拍攝前快速拍攝的照片、一張長曝照片），達到單眼級的拍攝效果。

▼iOS 13.2系統更新今凌晨上線。（圖／ETtoday新聞雲）

蘋果說，其他功能包含已更新且新增的表情符號、AirPods的播報訊息功能、AirPods Pro支援、HomeKit安全錄影、啟用HomeKit的路由器和新的Siri隱私權設定。

許多網友在PTT留言，「省電有感、速度變更快了」、「開相機終於不會頓一秒了」、「開相機真的變好快」、「不唬爛，變超快而且流暢度不卡。」

►iOS 13.2更新一覽：

●相機

iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 上的 Deep Fusion 運用了 A13 仿生神經網路引擎，擷取多張不同曝光的影像，逐一分析每個像素，並將影像最高畫質的部分疊合，合成一張張不管質地和細節都大幅度提升且雜訊更少的照片，特別是在中到低光源的場景下。

支援從 iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 上的「相機」App 直接更改影片的解析度。

●表情符號

超過 70 種全新或已更新的表情符號，包含動物、食物、活動、新的輔助使用表情符號、中性的表情符號和伴侶表情符號的膚色選擇。

●AirPods 支援

「透過 Siri 播報訊息」可讓您戴著 AirPods 時聽到 Siri 朗讀您收到的訊息。

●AirPods Pro 支援

●「家庭」App

「HomeKit 安全錄影」讓您可私密地擷取、儲存並檢視監控攝影機的加密影片，以及對人、動物和車輛的偵測功能。

啟用 HomeKit 的路由器讓您可以控制 HomeKit 配件在 Internet 上或您家中的通訊內容。

●Siri

新增「隱私權」設定，您可以控制是否要允許 Apple 儲存您與 Siri 和「聽寫」的互動音訊，以便協助改進 Siri 和「聽寫」。

新增從 Siri「設定」中刪除您的 Siri 和「聽寫」記錄的選項。

●此更新項目同時包含了錯誤修正和其他改進功能。此更新項目：

修正了無法在第三方 App 中自動填寫密碼的問題。

解決了使用「搜尋」時，無法顯示鍵盤的問題。

解決了 iPhone X 和後續機型上滑動無法前往主畫面的問題。

修正了啟用重複提示的選項時，「訊息」只會傳送一次通知的問題。

解決了「訊息」可能會顯示電話號碼，而非聯絡人姓名的問題。

解決了啟動「聯絡人」時會顯示上次打開的聯絡人頁面，而非聯絡人列表的問題。

修正了無法儲存「標示」註解的問題。

解決了已儲存的備忘錄暫時消失的問題。

修正了在「設定」中點一下「立即備份」時，「iCloud 備份」無法順利完成的問題。

改進了使用「輔助觸控」啟用「App 切換器」時的執行效能。

▲▼蘋果介紹iOS 13.2更新。（圖／ETtoday新聞雲）

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