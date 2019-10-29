民主黨提出「4點彈劾內容」31日審議　川普政府拒合作：調查沒有正當性

▲民主黨眾議院議長裴洛西被批遲遲不將彈劾調查正式定案。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

彈劾調查繼續讓川普芒刺在背；消息人士指出，美國國會將於美東時間週四（31日），針對民主黨的一項方案進行投票表決。該方案旨在確立彈劾調查的進程和詳細細節，並非正式訂定彈劾內容。

根據CNN、NBC報導，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）28日在一封信中表示，這項解決方案針主要針對4點，包括公開聽證會，授權披露相關文件內容，以及將彈劾相關證據移交給司法委員會（Judiciary Committee）的程序，還有關於彈劾總統川普的正當程序權。

「這一步是為了抿除任何有關川普政府是否還握有相關文件的疑慮」，裴洛西表示，「還有預防川普繼續妨礙證人作證、忽略傳票不出庭，或繼續阻礙眾議院的彈劾調查。」

▲ 美國總統川普因「通烏門」被民主黨和部分共和黨人揚言彈劾。（圖／路透）

報導指出，在龐大的壓力下，民主黨必須更進一步透明化彈劾調查的進程，而民主黨採取的方式之一，就是針對「通烏醜聞」的案件傳喚關鍵證人，並以公開聽證會的方式進行。過去幾週以來，共和黨不斷要求民主黨正式提出彈劾調查的表決案，但屢次遭到裴洛西拒絕；川普當局也同樣提出此項要求，因為川普認為這項調查沒有正當性，也拒絕合作。

白宮新聞秘書葛瑞珊（Stephanie Grisham）則在聲明中指出，除非彈劾文件被正式提出，否則白宮不會乖乖合作，「但是裴洛西的行為已經等於承認了一件美國人都知道的事─民主黨正在進行一項未經授權的彈劾調查，還拒絕讓總統知道審核程序，他們關起門來偷偷摸摸的行為完全是違法的。」