被爆「分離乳清SGS造假」　館長PO完整報告嗆：欠打臉是不是、我一定告你

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

有網友在PTT上PO文指稱「館長」陳之漢的乳清等產品檢測造假，館長28日晚間直接在直播影片中公布SGS檢測報告，打臉網友的質疑，並不斷強調「我一定告你」，「請問這麼多張我怎麼PO在網站上？我就說我有嘛！」甚至連還沒上架的產品口味都已經送驗，而且光是做檢測就花費60萬元，「編號記好，你可以去SGS查，看我有沒有送驗。」

該名網友28日凌晨在PTT八卦板以「代PO館長誠信在哪？分離乳清SGS作假」為題，聲稱自己就是前幾天受到公審的當事人，因為權限不夠，才會請人代PO文章；他在文章內容中提出5點質疑，認為館長公開的分離式乳清SGS檢測報告很模糊，而且兩張比對之後，就會發現是同一張圖，根本只是複製貼上，濃縮乳清的部分更是一張檢測報告都沒附上，「沒問題為何在聊天室問時，一直ban掉？本人表示，若有不實歡迎來告。」

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▲館長一一解釋PTT文章上提出的質疑。（圖／翻攝自YouTube／館長成吉思汗，下同）

對此，館長同日晚間開設直播，開頭就無奈表示，「不管是任何人，黑我的意義到底在哪裡？」接下來的20分鐘他會澄清網路上的造假謠言，「我從昨天（27日）到現在只睡一個小時，不管是任何人，黑我的意義到底在哪裡？」當然，他已經找好律師，也大略掌握PO文者的身分，「我一定告你！」

館長一邊秀出完整的檢驗報告一邊說，因為SGS的檢測報告太多張，光是其中一項產品就有30、40張報告，網站上放不下才會只公布部分，並非沒有做檢測，「網路上是簡約版，檢測報告書我都會留存」，況且政府也沒有規定一定要檢測，他之所以願意花60萬元送驗，也是希望賣給大家吃下去的東西是沒有安全、健康的。

▲館長直播公布檢測報告。

「打臉打到外太空。」館長強調，自己絕對沒有欺騙社會大眾，鏡頭前也可以清楚看到報告書上的檢測日期、品項、編號等資料，「來，編號記好，你可以去SGS查，看我有沒有送驗」、「你他X的欠打臉是不是」，如果這樣該名網友還是不相信，想要親眼驗證書面報告，那就先準備100萬元，他就把證據通通拿出來。

此外，館長29日凌晨也在個人的臉書粉絲專頁PO出能量肌酸的SGS檢測書，他沒有多說什麼，而是直接曬出證據打臉。網友們看完之後，也紛紛在文章底下留言力挺館長，「支持提告」、「送驗日期是8月，這表示不是被質疑後才臨時送驗的」、「在台灣做生意的，哪個會像阿館一樣自掏腰包去做檢測」。