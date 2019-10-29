　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

被爆「分離乳清SGS造假」　館長PO完整報告嗆：欠打臉是不是、我一定告你

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

有網友在PTT上PO文指稱「館長」陳之漢的乳清等產品檢測造假，館長28日晚間直接在直播影片中公布SGS檢測報告，打臉網友的質疑，並不斷強調「我一定告你」，「請問這麼多張我怎麼PO在網站上？我就說我有嘛！」甚至連還沒上架的產品口味都已經送驗，而且光是做檢測就花費60萬元，「編號記好，你可以去SGS查，看我有沒有送驗。」

該名網友28日凌晨在PTT八卦板以「代PO館長誠信在哪？分離乳清SGS作假」為題，聲稱自己就是前幾天受到公審的當事人，因為權限不夠，才會請人代PO文章；他在文章內容中提出5點質疑，認為館長公開的分離式乳清SGS檢測報告很模糊，而且兩張比對之後，就會發現是同一張圖，根本只是複製貼上，濃縮乳清的部分更是一張檢測報告都沒附上，「沒問題為何在聊天室問時，一直ban掉？本人表示，若有不實歡迎來告。」

請繼續往下閱讀...

館長打臉造假風波。（圖／翻攝自YouTube／館長成吉思汗）

▲館長一一解釋PTT文章上提出的質疑。（圖／翻攝自YouTube／館長成吉思汗，下同）

對此，館長同日晚間開設直播，開頭就無奈表示，「不管是任何人，黑我的意義到底在哪裡？」接下來的20分鐘他會澄清網路上的造假謠言，「我從昨天（27日）到現在只睡一個小時，不管是任何人，黑我的意義到底在哪裡？」當然，他已經找好律師，也大略掌握PO文者的身分，「我一定告你！」

館長一邊秀出完整的檢驗報告一邊說，因為SGS的檢測報告太多張，光是其中一項產品就有30、40張報告，網站上放不下才會只公布部分，並非沒有做檢測，「網路上是簡約版，檢測報告書我都會留存」，況且政府也沒有規定一定要檢測，他之所以願意花60萬元送驗，也是希望賣給大家吃下去的東西是沒有安全、健康的。

館長打臉造假風波。（圖／翻攝自YouTube／館長成吉思汗）

▲館長直播公布檢測報告。

「打臉打到外太空。」館長強調，自己絕對沒有欺騙社會大眾，鏡頭前也可以清楚看到報告書上的檢測日期、品項、編號等資料，「來，編號記好，你可以去SGS查，看我有沒有送驗」、「你他X的欠打臉是不是」，如果這樣該名網友還是不相信，想要親眼驗證書面報告，那就先準備100萬元，他就把證據通通拿出來。

此外，館長29日凌晨也在個人的臉書粉絲專頁PO出能量肌酸的SGS檢測書，他沒有多說什麼，而是直接曬出證據打臉。網友們看完之後，也紛紛在文章底下留言力挺館長，「支持提告」、「送驗日期是8月，這表示不是被質疑後才臨時送驗的」、「在台灣做生意的，哪個會像阿館一樣自掏腰包去做檢測」。

ET快訊
影／觀看破1千萬！大陸老翁手工做「魯班凳」　國外網友全看傻
《台北法案》提出才過10天　美國眾院外委會火速排審
北東變天「明起2縣市防大雨」　麥德姆颱風最快今生成模擬路徑曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「邏輯系列笑話」神還原台灣歐巴桑日常　韓國瑜躺著也中槍！網推爆：寫實

被爆「分離乳清SGS造假」　館長PO完整報告嗆：欠打臉是不是、我一定告你

北東變天了「周三起2縣市防大雨」　麥德姆颱風最快今生成模擬路徑曝

「邏輯系列笑話」神還原台灣歐巴桑日常　韓國瑜躺著也中槍！網推爆：寫實

加航ITF旅展優惠搶先看！最便宜1萬1起　有機會免費住進最美城堡酒店

韓國瑜再喊「調整稻米保證價」　農委會批不負責任：一昧追求選票

【英語多益通】6大職場須知用語　禮貌回覆詢問信

全民防疫最萌出擊！中華電信X護國神犬LINE貼圖10/29免費下載

獵捕「龍虎斑」！基隆潮境保育區外來種危及生態　疑宗教團體放生惹禍

倒數3天！郭台銘資助10萬獎學金　大學生、碩博士生都可以申請

15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

每晚編謊言不讓孩子知道媽病逝　台中低收父賣地瓜球獨養2童

台東知名麵店老闆遭控摔小貓　慘死裝袋丟棄...兒道歉：貓先咬人

再提「反清復明」狂酸民進黨政府　韓：選舉一到臉上就寫我要主權

余苑綺很堅強「化療後胃口好」　余祥銓：她為了小孩也要過這關！

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

《蒙面》Ella合唱天后級歌手《天天》　網友：又是一個裸奔的聲音

被爆「分離乳清SGS造假」　館長PO完整報告嗆：欠打臉是不是、我一定告你

北東變天了「周三起2縣市防大雨」　麥德姆颱風最快今生成模擬路徑曝

「邏輯系列笑話」神還原台灣歐巴桑日常　韓國瑜躺著也中槍！網推爆：寫實

加航ITF旅展優惠搶先看！最便宜1萬1起　有機會免費住進最美城堡酒店

韓國瑜再喊「調整稻米保證價」　農委會批不負責任：一昧追求選票

【英語多益通】6大職場須知用語　禮貌回覆詢問信

全民防疫最萌出擊！中華電信X護國神犬LINE貼圖10/29免費下載

獵捕「龍虎斑」！基隆潮境保育區外來種危及生態　疑宗教團體放生惹禍

倒數3天！郭台銘資助10萬獎學金　大學生、碩博士生都可以申請

快訊／北東今晚變天！「首波鋒面報到」　氣象局：明轉涼高溫降3-5℃

還記得《全民最大黨》女丑「九孔妹」？　隔10年近況曝光「 女神級顏值」美炸

民主黨提出「4點彈劾內容」31日審議　川普政府拒合作：調查沒有正當性

陳水扁700字分析撤回反送中：影響台灣選舉撿到槍的一方

「挺韓直播主」參戰！十大名單曝光強攻YouTube　幕後操盤手竟是她

AirPods戴久就髒髒的！果粉一定要知道的7個清潔小技巧

「年輕人討厭韓國瑜」黃暐瀚：有沒有好好想過為什麼？喜歡的人未必對你好

自己的愛自己追！「超主動肉食系」星座女Top4　牡羊：等到不耐煩了

周刊爆「聲樂家網售貓狗歛財」　網友質疑竟遭「下降頭」…上百人全被告

陸配納健保掀反彈　張善政415字酸黑韓：我們看的是台灣孩子母親

美中第一階段協議超前時程表！　部分中國輸美商品擬延長關稅豁免

天母驚傳「隨機熊抱」！吊嘎男鎖定落單女　後方突襲貼背

生活熱門新聞

北東變天了「周三起2縣市防大雨」　颱風最快今生成

不拿提袋！老闆娘狂勸飯糰很燙　劇情超展開

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

桃園檳榔攤傳「清脆掌聲」　外送員苦等10分鐘曝後續

Welcome Home！星宇新機抵台航管音檔曝光

松機「一張伸舌照」掀暴動：大咖E奶女優！

妻蒸菜！他一掀鍋蓋「筷子熔變形」

台灣虎航3張圖洩露要開「新航點」

客「硬選髒桌叫人收」店員忙翻納悶　網解答

影／張國煒親駕星宇新機回台

部落客到東京玩失蹤　24日報平安後失聯

南投服務區廣播「來賓請到櫃台」　她一想細節頭皮冷麻

張國煒親曝星宇一號機飛行狀況

建中生都不叫外送？　學長解答了

更多熱門

相關新聞

年薪百萬男裝窮！實測聯誼2女結局超悲催

年薪百萬男裝窮！實測聯誼2女結局超悲催

隨著年紀的增長，感情似乎變得不那麼純粹？一名男網友表示，接近40歲的他因苦無對象，常會參加許多聯誼活動認識異性，但他深怕對方是看上他的高收入而獻殷勤，因此會裝窮測試，看對方是否願意一起為未來努力，沒想到實測結果讓人心寒。

邏輯笑話神還原台灣歐巴桑　韓國瑜躺槍

邏輯笑話神還原台灣歐巴桑　韓國瑜躺槍

高中初戀嫁人　他徵很壞的合法事

高中初戀嫁人　他徵很壞的合法事

LINE Pay一卡通繳卡費「爆出漏洞」

LINE Pay一卡通繳卡費「爆出漏洞」

前房東「假借黑道威脅」警速辦　館長臉書致謝

前房東「假借黑道威脅」警速辦　館長臉書致謝

關鍵字：

館長PTT

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

身上多出「牙齒印＋鞭痕」...丈夫一看氣炸

激情一半！台南女感覺「沒那麼硬」拔刀殺死前男友

北市銀行員輕生　墜10F躺血泊亡

韓國瑜彰化造勢！5000張椅子「空一半」

結婚8週年…Grace難釋懷被阿翔背叛：日子失控

日本AV驚見台灣美人妻！達人：當我們瞎了嗎

吊帶妹連晃69秒遭轟　議員傻：失敗作

虐貓閻王改限制住居　再爆加入虐貓群組

潛水發現泡水車　找到失蹤26年男屍

香奈兒告寶雅求償300萬　免賠確定

子瑜被拍男友視角照　掌鏡者曝光…網驚：OMG

謝忻爆切割胡瓜…私下對話全曝光

虐貓閻王投案原因　走投無路想輕生

偶像和素人「第一次見面就上床」

年薪百萬男裝窮！實測聯誼2女結局超悲催

更多

最夯影音

更多
15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福

15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福
新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

每晚編謊言不讓孩子知道媽病逝　台中低收父賣地瓜球獨養2童

每晚編謊言不讓孩子知道媽病逝　台中低收父賣地瓜球獨養2童

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面