北東變天了「周三起2縣市防大雨」　麥德姆颱風最快今生成模擬路徑曝

▲天氣風險製作圖卡提醒民眾注意天氣變化。（圖／翻攝天氣風險臉書）

記者陳俊宏／台北報導

「準麥德姆」模擬路徑曝光！中央氣象局預報員劉沛滕表示，今天（29日）到周四（31日）水氣比較多；另外，位於南沙島海面的熱帶性低氣壓，最快今可能發展成輕度颱風。天氣風險公司提醒，今北部濕涼有雨，周三（30日）起宜蘭、花蓮防大雨，「要留意持續性的降雨，整天都在下的話，累積起來也是滿可觀的。」

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今東北風增強，帶來一些水氣，北部、東半部有些局部降雨，雨區偏重在基隆北海岸、大台北山區和宜蘭，苗栗以南為多雲到晴天氣；北部、宜蘭因降雨、雲量偏多，加上東北風帶來涼空氣，一整天偏涼高溫約24、25度，花東約26、27度，中南部仍有30度，日夜溫差比較大。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

劉沛滕說，今到周四水氣比較多，周三、周四也是比較明顯東北風影響，但水氣較今慢慢減少，今和周三降雨以北部為主，周四之後有東邊的水氣接近，東部有些下雨，北部剩迎風面的少數降雨；周五起東北風慢慢減弱，北部高溫回升到26、27度，未來一周各地低溫約20到22度。

氣象局觀測，今晨2時熱帶性低氣壓在南沙島海面，向西北西移動，時速20公里，有發展為輕度颱風的趨勢。劉沛滕指出，最快今下半天、今晚可能成颱，逐漸往西移動，周三晚間可能接近中南半島陸地，對台灣無影響。若屆時成颱，將是今年第22號「麥德姆」（Matmo，美國提供，關島查莫洛語的大雨）。

天氣風險在臉書提醒，今東北風增強，北部各地都會有短暫陣雨、氣溫偏涼，全天氣溫都在21到25度左右；周三東北風稍減弱，雨區轉移到基隆北海岸、宜蘭、花蓮，尤其宜花的沿海（蘇澳一帶）要留意持續性降雨，整天都在下的話，累積起來也是滿可觀的。

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▼氣象局觀測，今晨2時熱帶性低氣壓在南沙島海面，向西北西移動。（圖／氣象局）

▼各國模式模擬熱帶低壓未來動向。（圖／點圖可放大／typhoon2000）

▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

