11月表決禁止美電信商使用華為中興　FCC主席：確保2600億基金不受威脅

▲華為遭控為中國政府開後門，在美事業將可能面臨FCC阻擋。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

繼美國聯邦傳播委員會（FCC）9日5票全票通過，否決中國移動在美營運申請，11月19日將進行另一次投票，針對採購華為與中興通訊與否，以及維護85億美元的服務基金不會遭受相關公司帶來的國家安全威脅。這項投票由委員會主席裴伊（Ajit Pai）提出。

根據CNBC及美國科技媒體The Verge報導，裴伊在美東時間28日發出新聞稿，以確保美國通訊網路安全為由向委員會提案，在11月投票決定是否禁止美國鄉村的電信營運商等，採購中國華為技術及中興通訊的設備及服務。

裴伊在提案中提到，要求接受FCC基金的電訊營運商不得使用特定企業的現有設備和服務，並須從現有網絡中去除；FCC也會幫助電信商找到和合格的供應商。





▲FCC擔憂若讓華為和中興等中國電信供應商進入美國，將會影響國家安全。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

裴伊表示，美國的國家安全及5G網路安全影響重大，必須保護美國經濟安全和價值觀，並不能接受冒險的行為，儘管中國政府不斷強調「願意盡力達到標準」，但其法律仍要求企業秘密提供情資部門所需。他也擔心在這新一波的通訊技術革新後，若採用中國企業的設備和服務，極有可能受到惡意軟體和病毒的威脅，還會有大量的間諜活動滲入。

針對85億美元的服務基金，裴伊認為，必須確保其在使用上不會意外資助外來對國家的安全威脅，因此FCC必須採取行動。提案將在11月19日進行，由民主黨及共和黨人組成的5人委員會投票決定。