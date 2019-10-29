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Apple AirPods Pro耳機售價免8千、多了降噪與防水功能

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▲Apple AirPods Pro售價台幣7990元，台灣上市時間未定。（影片／取自YouTube）

特約記者洪聖壹／綜合報導

並非與10月新品一起亮相，Apple 公司正式發表了新一代智慧耳機，命名也如近期傳出的相同，就叫“AirPods Pro"，採用全新外觀設計、耳機加入主動降噪與所謂的「通透模式」，可以連續聽音樂4.5小時，不過，只有白色款，台灣官網售價7,900元，國際版上市時間為10月30日。

目前發表的AirPods Pro沒有黑色、也沒有所謂的多色可選，和AirPods同樣只有白色可以選擇，一樣可以快速與 Apple  裝備達成配對，不過外觀採用全新設計，入耳的地方看起來像是極小型的吹風機，佩戴後看起來外露的長度比之前的AirPods，或者是任何一款抄襲AirPods的陸廠品牌耳機都還來得時尚一點。

在聲音效果上，Apple公司仍然賦予該款耳機H1音訊晶片，該晶片是由10個音訊核心組成，除了可以驅動Siri，透過全新SiP（系統級封裝設計），其耳機多了「通透模式」與「主動降噪」兩大功能。

▲Apple AirPods Pro的 H1 晶片採用 10 個音訊核心。（影片／取自Apple）

「通透模式」是因為耳機多了力量感應模組，讓使用者只要對著耳機壓一下，就可以聽到外界的聲音，類似功能最早是SONY耳機團隊開發，應用方式應該跟該公司的WH-1000XM3相似。

至於「主動降噪」，則是透過外向式麥克風偵測外面的聲音，接著在用戶聽到之前，發出類似的抗噪波，抵消外面的聲音，同時內向式麥克風也透過抗噪波進一步消除，官方數據是以每秒 200 次的頻率來調整音訊，看起來跟Beats Solo Pro有點類似。

另外，彷彿是叫陣Google Pixel Buds耳機，AirPods Pro 透過「適應性等化」功能來適應每個不同用戶的耳朵，雖然該項功能也不是第一次在入耳式耳機看到，不過卻替這款產品提供了「可看性」。大致上來說，該款耳機可以根據你的耳形自動對音樂進行調整，搭配三種尺寸的矽膠耳套，讓耳機達成類似歷代SONY耳膜職人所致力於為每個聆聽者做的事-「量身打造個人聆聽體驗」。

▲Apple AirPods Pro提供三種不同矽膠耳塞，並搭配「適應性等化」的功能，提供個人專屬聆聽體驗。（圖／取自Apple）

續航力方面，基本上跟現有AirPods相同，不過因為多了主動降噪功能，照理說續航力會再降低一點，官方數據是可以連續聆聽4.5小時，收納式耳機殼同樣具備無線充電的功能，不過就像新一代iPhone 11 系列一樣，耳機同樣也被賦予了防水、抗汗的功能，防水等級未知。

目前AirPods Pro的美國定價249美元，並且即日起就可以預購，10月30日就可以買得到，台灣定價也出爐，售價台幣7990元，不過並沒有通過NCC檢驗，因此上市時間未定。

▲多了降噪、防水功能的Apple AirPods Pro預計10月30日起，陸續在全球各地上市。（圖／取自Apple）

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