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草包戰法奏效「就等起風」　劉寶傑大驚：韓國瑜五雷轟頂都不怕了！

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▲▼劉寶傑大驚，「韓國瑜五雷轟頂都不怕了」。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

▲劉寶傑大驚，「韓國瑜五毒不侵、五雷轟頂都不怕了」。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

記者林彥臣／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜的「草包戰術」真的奏效？數據顯示韓國瑜的討論聲量不僅遠勝總統蔡英文，而且蔡英文在這一周的民調支持度，也呈現了下滑的趨勢。新聞節目《關鍵時刻》主持人劉寶傑在28日的節目上吃驚表示，「韓國瑜已經五毒不侵，五雷轟頂都不怕了！」

劉寶傑在節目一開始談到韓國瑜就激動表示，「我覺得他已經天蠶再變了！他已經五毒不侵了」，當一個小女孩問到施政報告都是複製貼上非常敷衍，沒想到韓國瑜都能臉不紅氣不喘地回答，「清水溝清了3000公里」。

劉寶傑強調，看到這個對話真的嘆為觀止，相同的對話，過去如果是陳水扁他早就翻臉了，如果是馬英九他可能就臉紅話都講不出來了！

來賓財經專家黃世聰則回答表示，現在的韓國瑜已經完全進入他自己的節奏，「諸法皆空」。

▲▼劉寶傑大驚，「韓國瑜五雷轟頂都不怕了」。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

▲韓國瑜的草包戰法，就在等民進黨出錯起風的機會。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

在另一節的節目中劉寶傑又談到，過去2周韓國瑜幾乎每天都丟政策，幾乎都被笑、被質疑、根本不登大雅之堂，但是美麗島電子報董事長吳子嘉曾說過，那是韓國瑜的「草包戰法」，韓陣營是在等風起，根本不在乎之這些東西有沒有用，重要的是要佔據聲量，現在韓國瑜的聲量已經是蔡英文的2倍以上。

劉寶傑說，更可怕的是，韓國瑜這樣胡搞瞎搞、胡攪蠻纏下，支持度居然穩住了還微幅上升，蔡英文卻微幅下滑，難道這個「草包戰法」，真的有它的學問，他這樣胡搞瞎搞，就等一個風起，因為民進黨是一個吃不了三天飽飯的政黨，只要得意了就囂張，囂張了就討人厭，所以現在這個風只要繼續讓民進黨得意，民進黨就會出錯，這就是韓國瑜等待的機會嗎？

草協聯盟發起人李正皓則對此回應表示，韓國瑜壓根看不起國政顧問團，去年選高雄市市長哪有什麼市政顧問團，台北市長跟高雄市長是小總統格局，總統有國政白皮書，市長有市政白皮書，過去馬英九、郝龍斌選市長都有市政白皮書，陳水扁當然也有，這個是標準的，韓國瑜哪有？韓國瑜從來就不信這一套

▲▼劉寶傑大驚，「韓國瑜五雷轟頂都不怕了」。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

▲李正皓認為，韓國瑜想到什麼就說什麼，總有一個會中。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

李正皓說，愛情摩天輪、南海挖石油、賽馬、超級英雄，想到什麼說什麼，總有一個會中，就跟簽六合彩一樣，韓國瑜內心就是賭徒性格，賭徒唯一的重要就是還有籌碼就好，哪怕1塊錢也好，「永遠都會有翻身的一天」這就是賭徒的邏輯。

延伸閱讀：沒人討論蔡英文！韓國瑜「逆轉起風不知何時捲起」　劉寶傑震驚：不要嚇我！

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