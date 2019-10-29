韓國瑜「傾聽之旅」遭嗆滾出台灣　謝震武幫說話：有本事不鬧場踢翻

▲律師謝震武呼籲，雙方支者有本事用不鬧場的方式，把對方的場踢翻。（圖／翻攝自新聞面對面youtube）



記者林彥臣／綜合報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜27日出席在台北舉辦的「青年政策論壇」，場外聚集了對韓國瑜不滿的抗議群眾。日前才遭到韓粉出征的律師謝震武，在談到此事時卻選擇幫韓國瑜說話，要雙方支持者用不鬧場的方式踢翻對方的場子。

謝震武在《年代新聞台》政論節目《新聞面對面》指出，韓市長請假之後，第一場舉辦的活動在台南，那一場活動外面也有人在外面抗議，但是他曾在節目中提到，「為什麼要去抗議他？」因為韓國瑜是國民黨的總統候選人，總統候選人不去每個地方，那他要幹什麼呢？

謝震武認為，在高雄市議會的時候，他支持高雄市議員，可以去講市長落跑等等這些都可以，在議會講這些都對，但是當韓國瑜已經請假是總統候選人的時候，請假造成的正面或負面，大家來公評「他到台南、你到台南，他到台北你就到台北？你就跟著他全國跑嗎？」

謝震武說，尤其這次他們的標語裡面有寫一個「滾出台灣」，他就選中華民國總統了，為什麼要這樣講？如果換成是小英總統的場有人這樣，有意義嗎？

謝震武呼籲，不管是真韓粉、假韓粉、什麼粉，當有人是合法辦這些活動的時候，都不應該去鬧，「有本事到現場不是鬧場的方式把他踢翻」。

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