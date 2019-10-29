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「詹皇」連夜逃離家園！　野火燒到門口「這次不是開玩笑」

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▲▼加州爆發新一起野火「蓋蒂野火」（Getty Fire）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

除了原先南北兩場大型野火外，加州當地時間28日凌晨，洛杉磯近郊又爆發了第3起野火，讓當地消防員疲於奔命。這場新火警發生在高級住宅林立的蓋蒂中心附近，鄰近居民都已經被緊急撤離，包括NBA球星詹姆士（LeBron James）一家人在內。

根據《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）報導，這場名為「蓋蒂野火」（Getty Fire）
的野火發生在靠近蓋蒂中心（Getty Center）的405號公路旁。於凌晨1時30分左右起火後，火勢迅速往西側和南側蔓延，快速燒毀了500多英畝土地。報導稱，約有1萬棟房屋被強制撤離，人們被迫連夜逃離家園。

蓋蒂中心一帶均為高房價地段，包括湖人隊球星「詹皇」詹姆斯也在撤離名單上。詹姆斯凌晨在推特發文說，「老兄，這場LA野火不是開玩笑。不得不緊急撤離我的房子，開車載家人尋找落腳處，到目前為止還沒找到。」隨後，詹姆斯又透過推特向網友報平安，稱已經順利找到棲身之所，並祝其他民眾和消防員平安。

▲▼NBA球星詹姆斯推特發文，稱一家人因為野火而連夜撤離。（圖／翻攝自Twitter／@KingJames）

洛杉磯消防局長特拉薩斯（Ralph Terrazas）說，儘管消防員努力搶救，但仍有至少5棟房屋被大火焚燬，未來幾個小時內還可能有更多災情。洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti）則呼籲民眾遵守疏散令，稱民眾可能只有15分鐘時間足夠逃離。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，加州過去一周原本就已經受到南北兩場野火肆虐，如今又新增一起大火，讓加州人宛如置身夢魘之中。北加州的「金凱德野火」（Kincade Fire）靠近舊金山灣區，威脅知名葡萄酒重鎮索諾馬郡（Sonoma County）。當地已經有至少20萬人被迫撤離，另因電力公司預防性斷電，北加州至少有100萬人無電可用。

加州州長紐森（Gavin Newsom）已經宣布全州進入緊急狀態，稱「歷史性強風」助長火勢蔓延，形容此次野火規模「前所未見」。與此同時，加州南部聖塔克拉利塔（Santa Clarita）附近的堤克野火（Tick Fire）也已經摧毀24棟民宅。洛杉磯消防局說，堤克野火已經有70％受到控制。

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▼另外在北加州的野火還在持續延燒中，已經有至少20萬人逃離家園。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼北加州野火。（圖／達志影像／美聯社）

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