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「媽祖盃」兩岸慢壘賽閉幕　29隻隊伍、600人參賽破記錄

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▲▼第九屆「昆山媽祖盃」海峽兩岸慢速壘球邀請賽。（圖／大賽提供）

▲江蘇省台商慢速壘球聯盟理事長、昆山媽祖文化交流協會副會長孫德聰（左）與獲獎隊伍合影。（圖／大賽提供）

記者陳政錄／上海報導

推動兩岸地方、體育活動交流，第九屆「昆山媽祖盃」海峽兩岸慢速壘球邀請賽近日於江蘇昆山舉辦，經過2天賽事後，於27日舉行閉幕式，而整體的交流參訪行程，也於今（29日）結束，台企聯常務副會長孫德聰提到，本屆是歷年來數量最多、規模最大的一次，透過比賽，促進了兩岸對媽祖文化的認識和交流。

▲▼第九屆「昆山媽祖盃」海峽兩岸慢速壘球邀請賽。（圖／大賽提供）

▲第九屆「昆山媽祖盃」海峽兩岸慢速壘球邀請賽。（圖／大賽提供）

慢速壘球在台灣是不少人熱愛的運動項目之一，一併被赴陸發展的台商帶到大陸推廣，也因此在前8屆「昆山媽祖盃」舉辦期間，昆山先後建設出一批專業場地、舉辦多場系列賽事、擁有許多台商球隊等，並有30多所中小學推廣軟式棒壘球運動。

根據本次賽事安排，由兩岸事務主管機關、當地台商協會推動舉辦，有來自峽兩岸共29支球隊、近600名隊員參加；其中，成人球隊21支、兩岸青少年球隊8支。

▲▼第九屆「昆山媽祖盃」海峽兩岸慢速壘球邀請賽。（圖／大賽提供）

賽事方面，也分為超級組、競技組、公開組、快樂組、熱血組、青春組等6個組別，由昆山、上海台協台商，獲得公開、快樂、健康組冠軍，其餘組別則由高雄、台中、桃園等地中學生和地方球隊拿下。

昆山市委常委金健宏在26日上午開幕式時，表示經過前八屆的賽事舉辦、普及推廣，慢速壘球已在昆山這片土地上持續發熱、生根發展，吸引了許多新老昆山人參與其中，成為昆台交流的品牌活動，為兩岸融合創造新平台。

孫德聰表示，本次「昆山媽祖盃」海峽兩岸慢速壘球比賽是歷來參賽球隊數量最多，規模最大的一次，促進了兩岸對媽祖文化的認同，弘揚媽祖大愛精神。

參賽的29支隊伍中，有20支球隊來自台灣，另外9支為大陸台商參賽隊和大陸青少年參賽隊，其中包含王傳家、杜章偉等多名前中華職棒明星球員，另在延續往年賽事的基礎上，今年還特別增設了青少年組賽事，共有來自兩岸的8支隊伍參與；除了常規賽事之外，今年主辦方還組織120名台灣參賽青年，在昆山進行為期2天的參觀交流。

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