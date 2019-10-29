　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

快訊／真的有AirPods Pro　10/30美國上市、台灣還得等等

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼ AirPods Pro。（圖／記者邱倢芯攝）

▲ AirPods Pro將於10/30在美國上市，台灣消費者則得再等等。（圖／翻攝自官網）

記者邱倢芯／台北報導

Apple在稍早發出了新聞稿，宣布推出全新的無線耳機AirPods Pro，且將於10月30日上市。與先前的傳聞一樣，AirPods Pro為入耳式的設計，搭載了主動降噪功能，能帶給使用者更沉浸的音樂體驗。AirPods Pro自今天開始可在美國官網上預訂，並將於10月30日在美國正式上市，而台灣消費者還得再等等。

官方指出，AirPods Pro為一款入耳式耳機，這樣的設計可以進一步地提升配戴舒適性，每副耳機都將提供三種不同尺寸的軟矽膠耳塞套，讓每一個消費者都可以找到適合自己的耳塞套尺寸。

▼ AirPods Pro採用入耳式的設計。（圖／翻攝自官網）

▲▼ AirPods Pro。（圖／記者邱倢芯攝）

且為了進一步最大化舒適度，AirPods Pro採用創新的透氣系統來維持耳內壓力均衡，進而將其他入耳式設計中常見的不適感降至最低。AirPods Pro可防汗抗水，使其非常適合活躍好動的生活方式。

與先前推出的AirPods耳機一樣，AirPods Pro可透過在iOS或iPadOS裝置附近打開充電盒，再簡單輕點一下，AirPods Pro即可與登入到使用者iCloud帳戶的所有裝置立即配對，包括iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、Apple TV與iPod Touch。

而針對消費者關心的電池續航力方面，AirPods Pro能提供最長可達5小時的聆聽時間。在「主動式降噪」模式中，AirPods Pro充電一次，聆聽時間最長可達 4.5 小時，通話時間最長可達3.5小時。在使用無線充電盒進行額外多次充電的情況下，AirPods Pro可提供超過24小時的聆聽時間，或是超過18小時的通話時間。充電方式十分簡單，只要將AirPods充電盒放在Qi認證的充電板上即可，也可以隨時隨地使用Lightning埠充電。

AirPods Pro定價為新台幣7,990元，即日起開放訂購的國家和地區包括美國及其他超過25個國家和地區，不過首波開放國家並未包含台灣，想要入手的消費者還得再等等。

ET快訊
17歲少女罹病成「現代睡美人」　睡48天醒來後失憶
子瑜被拍「私下男友視角照」！　網直呼戀愛了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

快訊／真的有AirPods Pro　10/30美國上市、台灣還得等等

共享行動電源以租借代替購買　ChargeSPOT提倡「舊電換新電」

三星每年擬委外製造6000萬支智慧手機...韓供應商將損失890億元！

蘋果有意使iPad向PC市場靠攏　分析師：關鍵在滑鼠支援

 雙11備戰攻略看過來！　LINE購物「1111全球狂購節」狂灑千萬點數

華為也要在台推5G手機　Mate20 X 5G週五開放預購

AI也能「聞」得到！Google正在訓練人工智慧辨識氣味

AirPods Pro再被洩密　8色可選、一副至少8,000元起跳

可拍到血管內壁！OV6948獲金氏世界紀錄「世界最小感光元件」

快手刀申請Apple Music！11/8前辦最多免費獲得4個月會員資格

15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

台東知名麵店老闆遭控摔小貓　慘死裝袋丟棄...兒道歉：貓先咬人

每晚編謊言不讓孩子知道媽病逝　台中低收父賣地瓜球獨養2童

再提「反清復明」狂酸民進黨政府　韓：選舉一到臉上就寫我要主權

余苑綺很堅強「化療後胃口好」　余祥銓：她為了小孩也要過這關！

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

《蒙面》Ella合唱天后級歌手《天天》　網友：又是一個裸奔的聲音

基隆廟口傳「剪包黨」出沒！ 2人掩護、1人動手...分工細膩

快訊／真的有AirPods Pro　10/30美國上市、台灣還得等等

共享行動電源以租借代替購買　ChargeSPOT提倡「舊電換新電」

三星每年擬委外製造6000萬支智慧手機...韓供應商將損失890億元！

蘋果有意使iPad向PC市場靠攏　分析師：關鍵在滑鼠支援

 雙11備戰攻略看過來！　LINE購物「1111全球狂購節」狂灑千萬點數

華為也要在台推5G手機　Mate20 X 5G週五開放預購

AI也能「聞」得到！Google正在訓練人工智慧辨識氣味

AirPods Pro再被洩密　8色可選、一副至少8,000元起跳

可拍到血管內壁！OV6948獲金氏世界紀錄「世界最小感光元件」

快手刀申請Apple Music！11/8前辦最多免費獲得4個月會員資格

改射紙飛機！韓國瑜退休政策回答「喝酒打屁」　顧問團都尷尬了

女房客離奇失蹤！地獄套房狂飄「臭酸腐屍味～」　房東一開門嚇傻了

英國貨櫃慘案…39遇難者到底是誰？　法醫「5種方式」幫他們找到家人

安潔莉娜裘莉「切除乳腺、卵巢6年」　親口透露身體變化：我想活久一點

超神準塔羅分析，從愛愛經驗剖析妳的內在特質

布魯克林情史好精彩！大9歲新歡激似媽媽維多利亞，網虧「戀母情結」

潘瑋柏曬聯名球鞋被嫌「豬腳」　「微腫雙腳」楊丞琳歪樓：腿好胖！

秋日限定美景倒數！漫步溪畔拍美照　台南4處免費雪白花海

快訊／真的有AirPods Pro　10/30美國上市、台灣還得等等

「超大咖天后」零偽裝玩撈金魚！網一看嗨翻：在哪個夜市

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

3C家電熱門新聞

AirPods Pro確定10/30在美國上市

「可手洗」的洗衣機降臨！

外媒：蘋果本週再推六大新品　Mac Pro售價上看18.5萬

兩支手機可以登入同個LINE帳號嗎？　神人網友來解答　

AirPods Pro傳將推出8種顏色

iPhone 11和11 Pro 誰的防水功能最好　實測結果出爐

三星擬委託中國企業製造6000萬支智慧手機！

 雙11備戰攻略看過來！　LINE購物「1111全球狂購節」狂灑千萬點數

OV6948獲金氏世界紀錄「世界最小感光元件」

分析師：iPad向PC市場靠攏　關鍵在滑鼠

iPhone12 Pro Max概念渲染圖曝光！6000mAh石墨烯電池搭A14晶片

共享行動電源以租借代替購買　ChargeSPOT提倡「舊電換新電」

阿諾秀iPhone 11 Pro有亮點！　網笑炸：三鏡頭變帥了...毫無違和感

爆料達人：Apple要把充電口拔掉

更多熱門

相關新聞

AirPods Pro傳將推出8種顏色

AirPods Pro傳將推出8種顏色

根據外媒報導指出，Apple無線耳機AirPods Pro再傳出將推出8種新色，其中包括了今年的iPhone 11 Pro特別色「夜幕綠」，其他像是經典的黑、白、金等色款都會加入耳機顏色陣容當中。外界估計，新款的AirPods耳機定價將會超過260美元，約等於新台幣8,000元左右。

外媒：蘋果本週再推六大新品　Mac Pro售價上看18.5萬

外媒：蘋果本週再推六大新品　Mac Pro售價上看18.5萬

蘋果十月底將有發表會？

蘋果十月底將有發表會？

關鍵字：

AirPods Pro

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

身上多出「牙齒印＋鞭痕」...丈夫一看氣炸

北市銀行員輕生　墜10F躺血泊亡

激情一半！台南女感覺「沒那麼硬」拔刀殺死前男友

韓國瑜彰化造勢！5000張椅子「空一半」

虐貓閻王改限制住居　再爆加入虐貓群組

潛水發現泡水車　找到失蹤26年男屍

日本AV驚見台灣美人妻！達人：當我們瞎了嗎

吊帶妹連晃69秒遭轟　議員傻：失敗作

結婚8週年…Grace難釋懷被阿翔背叛：日子失控

香奈兒告寶雅求償300萬　免賠確定

子瑜被拍男友視角照　掌鏡者曝光…網驚：OMG

虐貓閻王投案原因　走投無路想輕生

他80％灼傷被笑殭屍　要募款找回視力

警破門見「暗黑王心凌」騎在上面

39凍屍案「6越南籍家屬崩潰找人」　開車廂全是血手印

更多

最夯影音

更多
15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福

15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福
新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

台東知名麵店老闆遭控摔小貓　慘死裝袋丟棄...兒道歉：貓先咬人

台東知名麵店老闆遭控摔小貓　慘死裝袋丟棄...兒道歉：貓先咬人

每晚編謊言不讓孩子知道媽病逝　台中低收父賣地瓜球獨養2童

每晚編謊言不讓孩子知道媽病逝　台中低收父賣地瓜球獨養2童

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面