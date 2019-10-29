快訊／真的有AirPods Pro　10/30美國上市、台灣還得等等

▲ AirPods Pro將於10/30在美國上市，台灣消費者則得再等等。（圖／翻攝自官網）

記者邱倢芯／台北報導

Apple在稍早發出了新聞稿，宣布推出全新的無線耳機AirPods Pro，且將於10月30日上市。與先前的傳聞一樣，AirPods Pro為入耳式的設計，搭載了主動降噪功能，能帶給使用者更沉浸的音樂體驗。AirPods Pro自今天開始可在美國官網上預訂，並將於10月30日在美國正式上市，而台灣消費者還得再等等。

官方指出，AirPods Pro為一款入耳式耳機，這樣的設計可以進一步地提升配戴舒適性，每副耳機都將提供三種不同尺寸的軟矽膠耳塞套，讓每一個消費者都可以找到適合自己的耳塞套尺寸。

▼ AirPods Pro採用入耳式的設計。（圖／翻攝自官網）

且為了進一步最大化舒適度，AirPods Pro採用創新的透氣系統來維持耳內壓力均衡，進而將其他入耳式設計中常見的不適感降至最低。AirPods Pro可防汗抗水，使其非常適合活躍好動的生活方式。

與先前推出的AirPods耳機一樣，AirPods Pro可透過在iOS或iPadOS裝置附近打開充電盒，再簡單輕點一下，AirPods Pro即可與登入到使用者iCloud帳戶的所有裝置立即配對，包括iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、Apple TV與iPod Touch。

而針對消費者關心的電池續航力方面，AirPods Pro能提供最長可達5小時的聆聽時間。在「主動式降噪」模式中，AirPods Pro充電一次，聆聽時間最長可達 4.5 小時，通話時間最長可達3.5小時。在使用無線充電盒進行額外多次充電的情況下，AirPods Pro可提供超過24小時的聆聽時間，或是超過18小時的通話時間。充電方式十分簡單，只要將AirPods充電盒放在Qi認證的充電板上即可，也可以隨時隨地使用Lightning埠充電。

AirPods Pro定價為新台幣7,990元，即日起開放訂購的國家和地區包括美國及其他超過25個國家和地區，不過首波開放國家並未包含台灣，想要入手的消費者還得再等等。