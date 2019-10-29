改射紙飛機！韓國瑜退休政策回答「喝酒打屁」　顧問團都尷尬了

▲韓國瑜退休政策回答，「喝酒打屁」全場一片尷尬。（圖／翻攝自東森新聞）



記者林彥臣／綜合報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜日前在台北出席「走出同溫層」青年政策論壇，與100位40歲以下民眾對談，傾聽年輕人的想法。其中，有一位青年請教韓國瑜是否支持65歲退休政策，以及要如何解決台灣嚴重人口老化問題時，韓國瑜回答「我年輕的時候，喝酒唱歌，跟朋友打屁最高興，哈哈哈哈」，不僅台下民眾面面相覷，就連助陣的國政顧問團都覺得尷尬。

韓國瑜27日晚間在台北出席「走出同溫層」青年政策論壇，被問到退休政策時先由國政顧問團總召張善政回答。張善政指出，美國也是規定65歲退休，但他美國的指導教授已經80多歲還在教書，曾被對方問周一或是周五哪一天比較快樂，教授的答案卻是周一，後來也漸漸體會到如果這個人有工作的動機，就可以繼續做下去，超過65歲能繼續工作，就代表能繼續在職場帶領下一代年輕人，所以未必會有排擠年輕人工作機會的問題。

▲韓國瑜的回答，連國政顧問團成員蔡玉玲都不知道怎麼接下去。（圖／翻攝自東森新聞）



韓國瑜隨後接著回答，「我年輕的時候，喝酒唱歌，跟朋友打屁我最高興」。只見台下的觀眾面面相覷，但一旁的國政顧問團成員蔡玉玲卻尷尬的笑說，「這樣我不知道要怎麼接下去耶。」

另一名青年則是問韓國瑜，對於日前被丟雞蛋抗議的看法。韓國瑜建議別浪費食物，丟雞蛋有點浪費食物，下次可以用其他方式，像小時候射紙飛機，下次大家有意見可以寫信發mail，或是臉書留言給他。

有媒體人建議，現在下鄉主要目標不是拉攏「綠營鐵粉」，要鎖定在「討厭韓國瑜」的群眾，這個族群主要就是年輕人，例如舉辦青年座談，即便對談內容年輕人不見得買單，但多跟「非同溫層」對話，討厭韓國瑜的比例會慢慢減低。

▲陳同佳案其實也是馬英九發動的，韓國瑜發動議題幾乎都搞砸。（圖／翻攝馬英九臉書）



資深媒體人單厚之則認為，高山升旗台、故宮文物一次展，每個議題打到最後都走鐘，陳同佳案則是馬英九發起的，過去開創的新話題，看起來韓國瑜搞砸了，未來突破同溫層的議題，可沒有再失手的空間「可以好好設定議題，尤其青年的，原本出發點是要爭取年輕選票，最後是把年輕選票得罪了，年輕人覺得說，你說話不牢靠，你的承諾就是沒辦法落實。」

根據《聯合報》民調，在喜好度中卻發現，韓國瑜的不喜歡度，一個月內下降到5成以下，同時對蔡韓無感的人變多了，這對韓國瑜而言是利多訊息。