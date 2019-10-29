萬聖節搞怪來襲　凱擘大寬頻給你滿滿靈異影劇

▲為了歡慶萬聖節，凱擘大寬頻將推出一系列的靈異、恐怖類影集。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

萬聖節將至，凱擘大寬頻宣佈，「HD148高畫質A、B雙套餐」即日起接力播出多部恐怖靈異影劇、萬聖節系列卡通，帶給全家人最有看頭的萬聖節！新申辦「HD148高畫質A餐或B餐」年約半年繳方案，還可獲得熱門生活好禮四選一；鎖定HBO《通靈少女》全新第二季再抽官方限量好禮。

配合今年的萬聖節，凱擘推薦首開播就引起話題討論的HBO原創影集《通靈少女》第二季，故事延續上一季的悲傷結局，講述由郭書瑤飾演有通靈體質的女學生謝雅真，在經歷許多事件後想回歸平凡的高中生活，卻面臨兼顧新任話劇社長及公廟各種活動的兩難，小真又將碰上什麼橫跨陰陽兩界的奇異事件呢？

另外，每周日晚上9點敬請鎖定HBO（第65台）和HBO HD（第235台），收視時留意節目中的活動訊息，按下遙控器上的藍色鍵並回答問題，就有機會獲得《通靈少女》後背袋、資料夾、雨傘、筆記本等官方限量周邊商品。

若是比較喜歡歐美恐怖影集的觀眾，則可以收看FOX HD（第79台）全新回歸的超夯美劇《陰屍路》第十季，《陰屍路》第十季將於每周一上午11點30分與美國同步播出。除了《陰屍路》第十季，凱擘大寬頻此次也推薦全新一季的《美國恐怖故事：1984》。

在兒童卡通題材方面，親子頻道DreamWorks（第212台）也將推出萬聖節系列主題卡通，包括史瑞克特輯《史瑞克-萬聖節怪談》、《法克大人的鬼魂》、《遠的要命王國偶像》，以及《外太空突變南瓜》、《活蘿蔔之夜》等。