　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全台限量小七獨賣！GODIVA「紅寶石巧克力慕絲蛋糕」來了

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼小七、GODIVAj推出紅寶石巧克力慕絲蛋糕。（圖／業者提供）

▲小七攜手GODIVA再度推出紅寶石巧克力慕絲蛋糕。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼去年引發搶買風潮的黑巧克力慕絲蛋糕後，小七今年又再度攜手GODIVA，獨家推出紅寶石巧克力慕絲蛋糕，不僅外觀顏色浪漫吸睛，從內到外更可以一次吃到4種口感，11月4日上午11時起全台小七門市開放預購，限量20萬份，同步有1400盒現貨在30間小七限定實體門市開賣，要搶要快。

▲▼小七、GODIVA推出紅寶石巧克力慕絲蛋糕。（圖／業者提供）

▲紅寶石巧克力慕絲蛋糕一次可以吃到4種口感。

這款紅寶石巧克力慕絲蛋糕，中間內餡放上了覆盆子醬以及香脆巧克力碎片，接著是由紅寶石巧克力所製成的粉紅色慕絲，帶點清新莓果香氣，最外層則是黑巧克力蛋糕，層層堆疊，一口咬下就能吃到4種口感，搭配浪漫外觀顏色，無論是巧克力控還是有著少女心的女孩們，絕對會淪陷。

GODIVA紅寶石巧克力慕絲蛋糕將於11月4日上午11點在全台5,500間小七門市開放預購（不含花東及離島門市），且限量20萬份，下訂後3天即可取貨，同一時間1,400盒現貨也於30間實體門市開搶。另11月4日起至11月10日憑OPENPOINT點數3,000點加99元，即可換購紅寶石巧克力慕絲蛋糕一個，限量6,000份。

而近來隨著天氣轉涼，全家則是搶攻溫暖商機，推出Let’s Café嚴選好茶「橘柚青茶」，10月23日至11月5日嚐鮮價只要39元。另也導入日本人最愛的滿餡麵包，首波推出「北海道煉乳紅豆滿餡麵包」以及「花生可可滿餡麵包」，同樣新品優惠期間在早餐超值配搭指定飲品，即享49元優惠價。

ET快訊
戀愛節目來真的！男偶像和「激似新垣結衣素人」同居　第一天就上
年薪百萬男裝窮！實測聯誼2女：我是窮人家小孩…結局超悲催
興大生枉死！賓士高速撞飛「機車全毀人噴飛」　駕駛嚇傻竟拔腿逃
《全民最大黨》女丑「九孔妹」隔10年近況曝光　女神級顏值美炸
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全台限量小七獨賣！GODIVA「紅寶石巧克力慕絲蛋糕」來了

好評加碼！H＆D東稻家居週年慶延長啦！

網購平台綠色購物行動開跑　雙11啟用「減塑環保寄件袋」減少碳排量

拍賣平台揪美國eBay、日本樂天加入雙11　買日貨免運費11/1開跑

city’super可用Uber Eats買菜外送　「與店內同價」年底前買菜現賺200元

專寵台灣！「淘寶台灣」讓你簡單淘遍全世界　尊榮級服務載了就知

15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福

父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

每晚編謊言不讓孩子知道媽病逝　台中低收父賣地瓜球獨養2童

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

台東知名麵店老闆遭控摔小貓　慘死裝袋丟棄...兒道歉：貓先咬人

余苑綺很堅強「化療後胃口好」　余祥銓：她為了小孩也要過這關！

再提「反清復明」狂酸民進黨政府　韓：選舉一到臉上就寫我要主權

《蒙面》Ella合唱天后級歌手《天天》　網友：又是一個裸奔的聲音

全台限量小七獨賣！GODIVA「紅寶石巧克力慕絲蛋糕」來了

好評加碼！H＆D東稻家居週年慶延長啦！

網購平台綠色購物行動開跑　雙11啟用「減塑環保寄件袋」減少碳排量

拍賣平台揪美國eBay、日本樂天加入雙11　買日貨免運費11/1開跑

city’super可用Uber Eats買菜外送　「與店內同價」年底前買菜現賺200元

專寵台灣！「淘寶台灣」讓你簡單淘遍全世界　尊榮級服務載了就知

2019日本各類美妝TOP3排行榜公開　水潤唇膏人手一支、眼影眼線台灣買得到

民進黨「流英大亂鬥」！英系撂人搞流會　新蘇聯手圍英

「投資年輕人刻不容緩！」韓國瑜回憶青春　對國家疑問「跟頭髮一樣多」

衝浪客金樽逐浪體力不支！離岸200公尺載浮載沉　海巡投繩拉救

Albee范乙霏泰國「解放紅Bra」！　N小時後「往下看屁股」崩潰…女網友超有感

史上首次！新北美女執行官化身開箱直播主　網起底對戰孫道存神事蹟

新台幣開盤貶值0.8分　以30.58元兌1美元開出

單親媽「行善掃路遇酒駕慘死」　20年來天未亮就出門…醉男摧毀遺願

牛隻夜遊害死人！ 飼主疏忽釀憾事　台東落實牛隻釘掛耳環

台南市環保局疑電線走火冒煙　消防員迅速撲滅虛驚一場

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

消費熱門新聞

city’super推外送買菜現賺200元

淘寶台灣簡單淘　尊榮級服務載了就知

穿了10年！小7店員偷換新制服了

小七獨賣！GODIVA紅寶石巧克力慕絲蛋糕來了

杜蕾斯「大人的床上遊戲」

家政夫凱開高效打掃地方媽媽笑了

前黑澀會美眉鄭靚歆被女生強吻

H&D東稻家居週年慶延長啦！

簡易臉部歪斜矯正還你巴掌美人顏

推101元優惠　5千人擠爆101觀景台

拍賣平台揪美國eBay、日本樂天加入雙11

忙碌生活的救贖～吃餃子就對了！

東森打敗蝦皮、momo　奪服務第壹大獎

除蟎機不夠力 醫師：2方法就有效

更多熱門

相關新聞

全家打造科技2號店！「4大全新亮點」曝光

全家打造科技2號店！「4大全新亮點」曝光

繼去年發表科技概念1號店後，全家便利商店再度打造科技概念2號店，以「人機協同」作為主要概念，共導入11項科技設備，提供店員、消費者更便利的自助服務。其中，2號店共有「4大全新亮點」，包括全智能咖啡機專區、智能販賣機、電子互動貨架、5G飆網，並於明（23）日正式提供服務。

沙鹿驚見「絕美白色小七」網想朝聖了

沙鹿驚見「絕美白色小七」網想朝聖了

慶Lamigo封王！超商連續3天咖啡買2送2

慶Lamigo封王！超商連續3天咖啡買2送2

全家懷舊「77乳加霜淇淋」開賣了！

全家懷舊「77乳加霜淇淋」開賣了！

全台首創「刷臉支付」3部曲　台新銀攜手全家結帳更快速

全台首創「刷臉支付」3部曲　台新銀攜手全家結帳更快速

關鍵字：

小七GODIVA紅寶石巧克力慕絲蛋糕全家

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

身上多出「牙齒印＋鞭痕」...丈夫一看氣炸

激情一半！台南女感覺「沒那麼硬」拔刀殺死前男友

北市銀行員輕生　墜10F躺血泊亡

年薪百萬男裝窮！實測聯誼2女結局超悲催

結婚8週年…Grace難釋懷被阿翔背叛：日子失控

韓國瑜彰化造勢！5000張椅子「空一半」

偶像和素人「第一次見面就上床」

謝忻爆切割胡瓜…私下對話全曝光

日本AV驚見台灣美人妻！達人：當我們瞎了嗎

影／大陸老翁手工做「魯班凳」　國外網友全看傻

吊帶妹連晃69秒遭轟　議員傻：失敗作

22歲逆子揮刀弒母...一旁外婆也慘遭亂拳揍死

香奈兒告寶雅求償300萬　免賠確定

大咖天后零偽裝撈金魚！網嗨翻：在哪個夜市

潛水發現泡水車　找到失蹤26年男屍

更多

最夯影音

更多
15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福

15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福
父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

每晚編謊言不讓孩子知道媽病逝　台中低收父賣地瓜球獨養2童

每晚編謊言不讓孩子知道媽病逝　台中低收父賣地瓜球獨養2童

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面