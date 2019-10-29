全台限量小七獨賣！GODIVA「紅寶石巧克力慕絲蛋糕」來了

▲小七攜手GODIVA再度推出紅寶石巧克力慕絲蛋糕。（圖／業者提供，下同）



記者蕭筠／台北報導

繼去年引發搶買風潮的黑巧克力慕絲蛋糕後，小七今年又再度攜手GODIVA，獨家推出紅寶石巧克力慕絲蛋糕，不僅外觀顏色浪漫吸睛，從內到外更可以一次吃到4種口感，11月4日上午11時起全台小七門市開放預購，限量20萬份，同步有1400盒現貨在30間小七限定實體門市開賣，要搶要快。

▲紅寶石巧克力慕絲蛋糕一次可以吃到4種口感。



這款紅寶石巧克力慕絲蛋糕，中間內餡放上了覆盆子醬以及香脆巧克力碎片，接著是由紅寶石巧克力所製成的粉紅色慕絲，帶點清新莓果香氣，最外層則是黑巧克力蛋糕，層層堆疊，一口咬下就能吃到4種口感，搭配浪漫外觀顏色，無論是巧克力控還是有著少女心的女孩們，絕對會淪陷。

GODIVA紅寶石巧克力慕絲蛋糕將於11月4日上午11點在全台5,500間小七門市開放預購（不含花東及離島門市），且限量20萬份，下訂後3天即可取貨，同一時間1,400盒現貨也於30間實體門市開搶。另11月4日起至11月10日憑OPENPOINT點數3,000點加99元，即可換購紅寶石巧克力慕絲蛋糕一個，限量6,000份。

而近來隨著天氣轉涼，全家則是搶攻溫暖商機，推出Let’s Café嚴選好茶「橘柚青茶」，10月23日至11月5日嚐鮮價只要39元。另也導入日本人最愛的滿餡麵包，首波推出「北海道煉乳紅豆滿餡麵包」以及「花生可可滿餡麵包」，同樣新品優惠期間在早餐超值配搭指定飲品，即享49元優惠價。