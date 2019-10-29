被白宮拋棄…庫德族仍拼死提供「IS首腦情資」　紐時：川普差點搞砸行動

▲川普日前宣布證實，伊斯蘭國首腦巴格達迪已經在美軍突襲行動中伏法身亡。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國總統川普27日宣布美軍成功獵殺伊斯蘭國（IS）領袖巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi），然而美國軍事、情報和反恐官員表示，川普明知道中情局和特種部隊正在鎖定巴格達迪的行蹤，卻執意下令自敘利亞北部撤軍，完全打亂美軍計畫，險些搞砸了整個獵殺行動。

《紐約時報》（New York Times）報導，川普3周前突然下令自敘利亞撤軍，破壞了軍方精心策劃的獵殺巴格達迪行動。五角大廈被迫加速進行高風險的夜襲行動，以免未來缺乏情報人員和偵察機而錯失良機。

報導指出，目前還不清楚川普下令自敘北撤軍時，是否瞭解美軍獵殺巴格達迪的行動，以及對計畫內容掌握了多少，但官員透露，撤軍令讓行動指揮官承受更大的壓力。

另外，即使川普「拋棄」了在敘北打擊IS的盟友庫德族，任由土耳其軍隊揮師南下敘利亞對付庫德族民兵，但庫德族人仍持續向美國提供有關巴格達迪行蹤的情報資料。一名官員說，敘利亞人和庫德族提供的情資數量遠超過任何一個國家。

《紐約時報》認為，巴格達迪之死凸顯出美國三項傳統價值，堅定的聯盟關係、對情報機構的信賴，以及能夠投射到全球的軍力，偏偏川普動不動就要嘲弄一下前兩項。

川普長期以來對情報機構抱持懷疑態度，似乎將情報人員都視為「地下國家」的一員。此外，川普也對盟友關係嗤之以鼻，以獵殺巴格達迪行動為例，川普就拋棄了密切合作的庫德族人。

美國智庫「外交關係協會」（CFR）主席哈斯說（Richard N. Haass）表示，諷刺的是，如果不是庫德族人的協助，以及情報機構的支持，根本就不可能順利獵殺巴格達迪。

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