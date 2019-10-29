英國貨櫃慘案…39遇難者到底是誰？　法醫「5種方式」幫他們找到家人

▲英國埃塞克斯郡一個冷凍貨櫃內發現39具屍體，至今仍無確認死者身份。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

英國貨櫃39屍慘案震驚國際社會，儘管罹難者身份眾說紛紜，然而警方至今仍無法真正確定罹難者身份。究竟警方能夠運用何種方式為屍體「驗明正身」？英國廣播公司（BBC）報導，在這種情況下，鑑識人員一般有5種辦法查明死者身份。

旁證

英國諾桑比亞大學大學（Northumbria University）鑑識科學講師普羅科比歐博士（Dr Noemi Procopio）向BBC表示，鑑識的第一步是尋找旁證，也就是遺體旁可能含有身份訊息的物品，例如衣物、行李、證件等。

然而，旁證只能為辦案人員提供搜查方向，並不能用來證明死者身份。普羅科比歐說，「舉例來說，死者身上的衣服可能是從別人身上脫下的，這些訊息雖然重要，但還不足以確認身份。」

辨識樣貌

第二步是辨識死者樣貌，然而這取決於遺體的保存狀態而定，在不同情況下，屍體的腐爛程度可能會有很大差別。普羅科比歐博士說，「短時間內死者臉部形狀就會徹底改變」，「在炎熱潮濕的環境中，如果有現場有昆蟲或食腐生物，一周之內遺體就會只剩下骨架」。

不過，如果遺體發現得夠早，還是能透過照片方式，讓親友協助辨認死者身份。普羅科比歐博士強調，光是辨認死者面貌仍不能夠證實死者確切身份，辨認遺體上的疤痕、刺青或其他特徵會是「更可靠方式」。

▼警方原本公布死者為中國公民，但隨後發現至少有20人持有的中國護照為偽造。（圖／路透）



生物識別

在生物識別階段，最簡單的方式是採集死者指紋，雖然這同樣取決於腐爛程度，但在適當的環境中，死者死亡後1周內都可還可以採集指紋。

骨骼鑑定

如果想確定某人的死因和死亡時間，法醫能夠透過鑑定骨骼和牙科紀錄來確認資訊。普羅科比歐博士說舉例，假如死者生前曾經骨折過，多年後仍可從遺骸中辨認出該特徵。

然而，骨骼鑑定法有其侷限性，因為先決條件是得獲得死者生前的病歷資料。普羅科比歐博士說，雖然與指紋或DNA相比，骨骼或牙齒鑑定的可信度較低，但有時這種證據也會「非常有用處」。

DNA

人體許多組織都能取得DNA，包括血液、唾液、頭髮、肌肉、器官或骨骼。DNA能夠提供給辦案人員兩種重要資訊，一種是死者的地緣起源，換言之，能夠透過DNA瞭解死者來自何處；第二種，能夠透過DAN確定其第三代至第四代內的血親關係。

普羅科比歐博士說，DNA是最有力的鑑定手段，採集死者DNA樣本最多可能需要兩天時間，比對時間則取決於數據庫所在國家。報導稱，如果死者中真的有中國人，中國應該能很快的提供協助，因為中國據信擁有世界最大規模的DNA數據庫。

埃塞克斯（Essex）警方26日召開記者會表示，發現39名死者中至少有20人持有偽造的中國護照，因此推翻原先推測為中國公民的認定，重新以開放態度調查死者身份。另一方面，已經有6名越南籍人士的家屬聯繫BBC，他們擔心親人可能就在案發貨櫃內。

越南外交部副部長裴青山（Bui Thanh Son）28日表示，英國當局已經向越南提供4名受害者檔案，希望能盡快查明死者身份，越南方面也正在建立失蹤者檔案，用來比對死者身份。

►►►車廂全是血手印…39凍屍案「6越南籍家屬崩潰找人」 女孩最後訊息：媽我要死了



►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

▼26歲越南籍女子日前曾傳訊與母親訣別，時間就在貨櫃箱屍被發現的數小時之前。（圖／翻攝自Twitter／@HoaNghiem3）

