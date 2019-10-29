掌握美、日最新趨勢　東森自然美研發技術升級站穩國際舞台

▲東森自然美產學高峰會 王令麟：五年內要做第一名。(撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者楊詩益)

▲東森總裁王令麟(前排中)、東森自然美香港主席雷倩(前排左3)與東森副總裁(前排右4)利用週末舉辦「東森自然美產學高峰會」向海內外專家學者請益。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

東森集團併購本土美妝老牌自然美後，施行品牌改造計畫的腳步馬不停蹄，即使週末假日，東森集團總裁王令麟依舊嗡嗡嗡忙不停，召集高階主管聽取海內外顧問團隊建議，不僅要追趕全球最新美妝趨勢，整合集團資源開發真正滿足消費者喜好的商品，並提出每年至少取得5項專利的目標，快速提升品牌公信力，讓東森自然美站穩國際舞台。

▲東森自然美首席顧問陳基岱分享美中研發及市場趨勢。

曾任美國哈佛大學醫學院教授的東森自然美首席顧問陳基岱，在會中分享自己近期走訪美國東岸觀察到的美妝趨勢明顯兩極化，一是傾向原始、手作感的保養品，另一則是強調高效的幹細胞，同時呼應現代人忙碌的生活，懶人保養品也是一大主流；保健食品方面則以關節、腸道兩大方向為主，在美、中已延燒數十年至今仍歷久不衰。

台灣在地美妝品牌璟騰國際則觀察到，現代年輕人深受社交媒體 (FB、IG)影響，重視視覺設計及使用好感度、口碑及話題性，遠高於保養實際成效；運動風潮、超高齡社會的銀髮族保養都是未來極具潛能的新市場。

▲弘光科技大學化妝品應用系教授張聰民強調專利取得布局的重要性。

除了要洞燭先機、掌握市場趨勢之外，品牌公信力目前也是東森自然美積極著手的重點，由於過去在專利申請上仍有相當大的進步空間，近期自然美高層會議便擬定未來將以一年至少5項專利申請的目標邁進，弘光科技大學化妝品應用系教授張聰民強調，專利地圖相當龐大，因此申請方向的布局顯得相當重要，與學界密切結合可策略性取得專利數量，快速強化品牌形象。

國立臺北科技大學化工與生科系教授方旭偉也指出，其實過去研究者常常有一些新的發明但沒有實用方向，若業界能大膽從市場角度拋出需求，讓研究者去努力，相信可以縮短從實驗到上市的時間。而透過策略方式申請專利可以獲得更高的機會在市場佔有一席之地，相信將產業與學研整合快速媒合，絕對是未來東森值得努力的方向。

▲東森集團總裁王令麟強調要用東森一貫的服務加溫度，讓自然美五年內做到台灣第一名。

王令麟形容自然美像是一個睡美人，但過去沉睡太久了，現在要盡快將好的產品與服務與市場接軌，透過東森最擅長的通路整合，滿足現代人求快的心理媒合需求。自然美海內外有一千多個據點，具備完整的通路、工廠、生技中心，以及草莓網行銷至200多個國家，還有台灣最大新媒體ETtoday新聞雲加持，透過東森一貫堅持的「服務＋溫度」，相信五年內能做到台灣第一名。

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