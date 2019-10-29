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威廉王子凱特王妃參訪巴基斯坦　以當地傳統風格時尚驚豔與致敬黛安娜王妃

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英國皇室威廉王子與凱特王妃為期5天的巴基斯坦訪問，不間斷地以巴基斯坦時尚風格讓大家驚豔。在首都伊斯蘭馬巴德赴宴時，兩人搭乘當地華麗的嘟嘟車赴宴出場，吸引在場所有人的目光。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

凱特王妃細心地選擇了以巴基斯坦國旗色彩為主的亮片禮服搭配著Jimmy Choo涼鞋，這套鑲滿亮片的禮服來自英國設計師 Jenny Packham精心打造。有趣地是，威廉王子這次也選擇巴基斯坦傳統禮服表示尊重，以青綠色的謝爾瓦尼Sherwani現身。一般來說威廉王子出訪公開場合的服裝比較少被討論，不過這次兩人的選擇再次展現英國皇室超高的穿衣品味，這晚宴上的服裝選擇既時髦，又不失莊重，簡直是完美。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

除了一下飛機，凱特王妃一身冰藍色漸層色的改良Shalwar Kameez服裝，致敬黛安娜王妃曾經在1996年出訪巴基斯坦時的造型之外，第二天的參訪興都庫什山脈親眼目睹融冰過程的行程時，凱特王妃再次向戴安娜王妃1991年訪問巴基斯坦時所穿著的風格致敬。凱特王妃一條奶油圍巾和一件白大衣，局部繡花是代表巴基斯坦森林的綠色和柔和大地色調交錯的圖騰，搭配著Really Wild多功能背心和靴子，完美這套戶外活動中的最佳選擇。當然也包括了當年黛安娜王妃穿戴，位於巴基斯坦境內喜馬拉雅山麓下的傳統吉德拉爾帽子。

※編輯：Travis Travie | 來源：CNI |

（完整文章請看VOGUE.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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