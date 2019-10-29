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F-35飛行員頭盔高科技量身打造　一頂1230萬元

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▲▼F-35頭盔內抬頭顯示屏幕能提供各種戰場訊息與敵友動態。（圖／翻攝自Rockwell Collins官網）

▲F-35戰鬥頭盔外殻以碳纖製成。（圖／翻攝自Rockwell Collins官網）

實習記者崔子柔／綜合報導

美軍5代戰機F-35滿載多樣尖端科技，替這架戰機打造的頭盔作戰系統更是集各種高科技於一身，F-35頭盔能接收機上各種儀器與傳感器所提供的戰場資訊，由於操作時需要和飛行員的頭部、臉部、眼睛密切互動，所以必須為每一位飛行員量身訂製，每頂造價高達40萬美元（約台幣1230萬元）。

《航太雜誌》（Air & Space Magazine）指出，當飛行員頭部與眼睛移動，頭盔內的所有數據顯示方式也隨著移動，另外還有熱成像與夜視功能、追縱與瞄準工具、敵機與友機訊息等等。

美國空軍參謀長馬克.威爾許3世（Mark Welsh III）首次介紹F-35頭盔時說，F-35頭盔不只是頭盔，更是一個整合功能的工作區，是戰場空間與情境感知中心，說是頭盔實在有點虧待它，應該要有個新名字。

▲▼F-35頭盔內抬頭顯示屏幕能提供各種戰場訊息與敵友動態。（圖／翻攝自Rockwell Collins官網）

▲抬頭顯示屏幕能提供各種戰場訊息與敵友動態。（圖／翻攝自Rockwell Collins官網）

每頂F-35頭盔都要依個人的頭形、尺寸打造，先以3D掃描建立模型，再以數位控制鐳射加工目視鏡屏等部分，最後實際與飛行員進行個別調整與組裝。另外，為了保護飛行員在彈射或高機動下時避免傷到脊椎與頸部，頭盔的重心必須精準落在飛行員脊椎上的適當位置。

這些繁瑣的製作過程帶來高達40萬美元的造價，不過也有些缺點，除了無法使用別人的頭盔之外，一旦頭盔受損就必須費盡大工程重製，飛行員才能重返天空，嚴重影響整體戰力。

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