蘇貞昌選輸就亂罵人？羅智強列舉他18年5次選舉全敗紀錄

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

港女命案兇嫌陳同佳來台案持續延燒，行政院長蘇貞昌日前點名前總統馬英九的密友律師為兇手辯護，砲轟這是「魔鬼現形」。對此，立法院國民黨團28日召開記者會，指控蘇貞昌發言荒腔走板、只要不是綠色都被說成魔鬼；台北市議員羅智強野列舉蘇貞昌18年來5次選舉全敗紀錄，諷刺「蘇貞昌已經被民意否定了18年，他的伶牙利齒如果有用，去年不會輸給侯友宜30萬票。」

國民黨團28日上午召開記者會，立委曾銘宗痛批行政院發言荒腔走板，明明是一件殺人分屍的司法案件，要不要接受嫌犯來台受審，這是司法管轄權行駛、也是公權力行使，當然是蔡政府所屬相關部會的權責，在野黨哪有能力操作？究竟是誰在導這齣戲？呼籲蔡政府儘速安排陳同佳來台受審，彰顯我國司法管轄權、實現公平正義。

立委賴士葆則表示，蘇貞昌應該去當蔡英文競選辦公室總幹事，因為現在只要有人講他不愛聽的意見就說是假新聞，行政院長理當照顧全國各縣市，但他對藍營執政的縣市卻是什麼嘴臉、兇巴巴的，把對方妖魔化，「只要不是綠色都是魔鬼」，蘇貞昌已進入全面鬥雞的狀態，不能交給行為失序的人掌握行政院，要求蘇貞昌下台。

羅智強則在臉書表示，誰還記得，蘇貞昌上一次勝選什麼時候，他要幫大家整理一下，是2001年的台北縣長連任，小贏王建煊3%，自此之後：2007總統初選－敗選、2008總統大選－敗選、2010台北市長－敗選、2011總統初選－敗選、2018新北市長－敗選。

「原來，蘇貞昌已經被民意否定了18年」，羅智強說，蘇貞昌的伶牙利齒如果有用，去年不會輸給侯友宜30萬票。因此，蘇貞昌的胡言亂語，雖然讓人覺得圈圈叉叉，但的確只是台灣的「小題」，真正的大題是，為什麼蔡英文，只剩下蘇貞昌這樣的人可用？

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