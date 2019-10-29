原是社福求助者　「見苦知福」成為弱勢幫助者

圖、文／慈濟基金會 林佳予

馬來西亞慈濟志工郭仁琴在先生往生後，想到要獨自扶養3個小孩就覺得自己的處境很悲慘，因此尋找慈濟的援助，結果志工前往關懷後，大姑提出可以幫忙照顧小孩，郭仁琴就能外出打工。志工帶著郭仁琴去探訪照顧戶，結果照顧戶的正面思考，讓郭仁琴發願成為助人的人。

58歲的馬來西亞郭仁琴在32歲結婚後，與先生、婆婆、兩個大姑一起住，全家從事賣菜工作，郭仁琴的3個小孩相繼出生後，家裡負擔更重，先生開始兼做司機工作，每天凌晨2、3點就起床去批發菜，接著當司機到晚上9點才能睡，操勞過度引起糖尿病，後來因腎衰竭開始洗腎。

郭仁琴的先生在2008年往生，那一年，她的小孩最大的國小6年級，最小的國小3年級，郭仁琴心裡很徬徨，不知道要如何獨自把孩子們撫養長大。當時郭仁琴和3個孩子靠政府每個月補助200馬幣(約台幣1500元)，失去先生依靠的郭仁琴經常有負面想法，心裡痛苦也沒有地方喊。

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陷入低潮的郭仁琴找上慈濟幫忙，希望可以獲得慈濟補助，馬來西亞慈濟志工王麗秀、林月麗獲報後前往郭家關懷，大姑向志工表示他們可以幫忙帶小孩，郭仁琴就可以去找工作，加上娘家的協助，郭仁琴靠著到工廠做手工麵，每個月1千多元馬幣扶養3個小孩。

慈濟志工王麗秀為了鼓勵郭仁琴走出來，帶著她探訪一位身障照顧戶。郭仁琴看到那位照顧戶雖然身體殘缺，但思想樂觀、看得很開，分享很多正面想法。被照顧戶感動的郭仁琴表示，反觀自己好手好腳，卻走不出來！

郭仁琴下定決心走出傷痛，跟著王麗秀、林月麗參與慈濟活動、訪視、環保和老人院關懷，還負責大活動的工作人員。郭仁琴逐漸放下心中的固執，改去常對家人的不滿、愛抱怨，用感恩的心面對家人。

為了跟慈濟志工一樣成為助人的人，郭仁琴決定報名培訓，目前還是環保站的站長。而三個小孩都非常爭氣，成績都非常好，都考上公立學校，目前三個都就讀公立大學，每學期學雜費約2千馬幣 (約台幣1萬5千元)，三個小孩為了減輕母親負擔也都找機會打工。郭仁琴笑著說，小孩打工賺的比他多，大女兒明年從大學畢業後也可以工作了。

回想過去，郭仁琴紅了眼眶表示：當時我走不出來，很感恩師姊們給予的關心，證嚴法師教我苦集滅道，我看到其他國家例如東非過得比我辛苦，就放下了，我受證後要繼續承擔。