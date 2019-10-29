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爭取M1A2T戰車　爭取美方授權生產120公厘戰車砲

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▲立法院審查109年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分。（圖／翻攝自立法院）

▲立法院審查109年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分。（圖／翻攝自立法院）

記者楊庭蒝／綜合報導

立法院外交及國防委員會28日審查國防部明年度預算。針對M1A2T戰車的預算案，民國108年為機密預算，但109年改列為公開預算，國民黨籍立委江啟臣詢問是否在11月簽署發價書（LOA），陸軍參謀長楊海明中將回應「是」，也會透過美國在台協會、華美會議等管道與美方持續商討。

美國務院7月批准對台軍售案，包括108輛「M1A2T」戰車、刺針飛彈、拖式飛彈、標槍飛彈等，是川普任內第五度對台軍售。目前陸軍擁有的戰車約1000輛，以美製M60A3-TTS戰車和國造CM11「勇虎」戰車為主，但使用年限超過20年，此次採購108輛被稱為「地表最強戰車」的M1A2T戰車，預計駐守在六軍團。

▲M1A2是美國陸軍和美國海軍陸戰隊的主力戰車，從1979年開始生產製造。（圖／達志影像）

▲M1A2是美國陸軍和美國海軍陸戰隊的主力戰車，從1979年開始生產製造。（圖／達志影像）

M1A2T戰車重約63噸，本身配備1500噸馬力的燃氣渦輪引擎，在採購前已針對台灣橋梁和道路進行測試和評估，承受力沒問題，配備車際間資訊互聯系統（IVIS），能即時接收或分送戰場資訊，大幅提升整體作戰效能。目前國防部已向美方爭取，想讓M1A2T戰車120公厘戰車砲的砲彈及戰車砲技轉，能授權在台灣生產，用貧鈾的高密度使炮彈可穿透約810公厘的均質裝甲，射程達到4公里遠。

在28日上午的國防預算審查，國民黨立委江啟臣、馬文君、呂玉玲表示，陸軍109年度編列45億元預算，但發價書還沒簽屬，能不能在預期時間內拿到M1A2T還不能確定，所以提案凍結10億元。最後外交及國防委員會決議凍結2.5億元，等到國防部取得發價書並進行M1A2T的專案報告，經過同意後才能動支。預算書編列405億2,415萬元預算，全案從2019年開始、執行至2027年。

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