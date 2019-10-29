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12周嬰兒罹「心臟腫瘤」陷昏迷5天　醒來第一件事…對父親露出燦笑

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▲▼嬰從昏迷中甦醒對父親微笑。（圖／翻攝自Facebook／Michael’s Miracle）

▲麥克爾從昏迷中甦醒對父親微笑。（圖／翻攝自Facebook／Michael’s Miracle）

記者張方瑀／綜合報導

出生僅14周的嬰兒麥克爾（Michael ）因罹患罕見腫瘤，在今年3月時無預警陷入昏迷長達5天，但就在他甦醒張開眼的那一剎那，竟對著自己的父親露出了微笑。麥克爾的媽媽說，這個微笑對他們來說簡直就是奇蹟，因為在此之前，醫生才告訴他們，麥克爾可能永遠都不會醒來。

麥克爾的媽媽艾瑪（Emma Labuschagne）與爸爸斯圖爾特（Stuart Labuschagne）說，今年3月16日凌晨，麥克爾突然在家中停止呼吸。緊急送醫後，醫護人員使用除顫器電擊，並注射腎上腺素維持住心跳，經過詳細檢查才發現，麥克爾患有非常罕見的「心臟腫瘤」，比麥克爾拳頭大小的心臟還要巨大，且英國沒有醫生能夠醫治。

艾瑪說，當下他們只有兩個選項，在英國排隊等待心臟移植，或者是飛到美國波士頓進行手術。據調查，波士頓兒童醫院的心臟腫瘤科在過去10年的病患存活率達到100%，所以艾瑪與斯圖爾特下定決心，一定要籌到14萬7000美元（約台幣447萬元）的手術費用，「為了救孩子的命，我們願意付出任何代價。」

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所幸募資網站「GoFundMe」已經替他們籌到足夠的經費，現在只等待明年4月飛往波士頓進行手術。在此之前麥克爾依靠內部除顫器與心律調節器來維持心臟跳動，他也必須每天服用四次藥物，儘管會引發腹瀉、皮膚過敏等副作用，也無法讓麥克爾自由在陽光下活動，但對艾瑪來說，「這是我一生最快樂的時候，他活著就是個奇蹟，我們替他感到非常驕傲。」

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