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林珮淳　奪得佛羅倫斯雙年展首獎

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圖、文／孫韶蓮

林珮淳Pey-Chwen Lin以不同的方式處理康德學說下的「人類是什麼」的疑問和不斷變化的反應預言潛在的政治、經濟和文化危機。

複製理想中的人類，讓我們思考機器人與人類可能產生的衝擊。

林珮淳作品中充滿象徵意義，她說作品中的數字、符號、聲音和圖像描述「挪用概念」

▲▼ 。（圖／記者Giovanna Sun 孫韶蓮攝）

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一層支持基督教聖經和先知的信仰，另一層中林珮淳以理想化的人形作為一個例子，視頻製作夏娃克隆與印出及手繪綫條輸出，其中五個顯示夏娃克隆手的複製延伸，其中五個顯示夏娃克隆頭部發展。

雖然印刷品表現出機械細緻的特徵，但令人不寒而慄的APP允許夏娃的複製人Eve Clone的眼睛在頭部和雙手旋轉時眼睛打開並眨著眼。

擴增實境展覽在皇后大學藝廊展出到11月25日

文字提供：TAAC 台美藝文協會理事長李美華
文字編輯 / 圖片拍攝：孫韶蓮

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孫韶蓮
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