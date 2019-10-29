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賴品妤專訪／渾身真戲不假做：大家知道麥克風是軟的嗎？

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民進黨立委參選人賴品妤專訪

採訪：陶本和
攝影：葉南州、黃克翔

文／陶本和

5年前太陽花學運，用雙手擋住立法院議場大門的「太陽花女戰神」；5年後，她接受民進黨徵召，挑戰「戰神」黃國昌的子弟兵賴嘉倫。她是賴品妤，27歲的她，在綠營起手式，很俏皮、很直接、很做自己，某個程度上也很不政治。

民進黨最後一波區域立委提名記者會上，爭取文山區立委的蔡英文競選辦公室發言人阮昭雄，從口袋掏出一張蔡英文親筆字條，身為政壇有經驗的青壯戰將，心想就靠這張，勢必能成為這場記者會焦點，但萬萬沒想到，被無心插柳的賴品妤，以「頭入選戰」，頭栽麥克風一舉橫掃版面。

當天記者會的晚上，賴品妤頭栽麥克風影片在網路上開始發酵，黨秘書長羅文嘉雀躍的拿著手機不斷重播，他對這場記者會滿意極了。談起這個小插曲，賴品妤在接受專訪時，很認真地看著記者反問，「大家知道麥克風是軟的嗎？」

賴品妤說，「所以頭碰到的時候，其實會發現，不會到沒有感覺，會以為只是插到一個東西，好像沒什麼，只是沒想到畫面看起來這麼好笑，我也沒有想那麼多，就鞠躬完」。

賴品妤說，後來黨主席卓榮泰沒有跟她什麼，倒是總用「關愛晚輩」的眼神看她，「他握著我的手，跟我說品妤要加油！我覺得可能有點微妙」。

▼賴品妤參選記者會上，頭栽麥克風，成為討論焦點。（合成圖／記者黃國霖攝）

▲▼賴品妤,麥克風。（合成圖／記者黃國霖攝）

另一方面，在民進黨全代會當天，黨內政治菁英到場，她在上台時，用了Cosplay人物登台的手勢，用那個屬於她自己的方式，爭得網路世代、媒體的關注。

或許有人會說矯情或刻意，但對於賴品妤而言，卻是再稀鬆平常不過了。她受訪時笑說，「我覺得是習慣，因為沒有特別想過要怎麼做，畢竟是年紀最小的參選人，渾身菜味，他們開始唱名一個個委員，我以為直直走上去就好，但在底下發現，委員都會這樣啊、那樣啊（揮手）」。

賴品妤說，「我站在後面就想說，怎麼辦要有動作、要有動作！然後唱名到我時，我就隨便做動作」。她很認真地說，後來思索這件事，可能是先前有接一些Cosplay的活動，擔任嘉賓，上台就要跟大家打招呼，「我只是不小心把那個習慣，帶到全代會上」。

「是年輕人登台的方式吧，好險大家沒有罵我。」賴品妤像是還未「政治化」的傻大姐，渾身是戲，卻也渾身的「真」。

這是純粹的賴品妤，在毫無政治掩飾下，被大家所知，但當她談起政治，談起當前局勢，收起笑容的她，卻帶著嚴肅殺氣與執著。她說，「民進黨有意徵召我的時候，會覺得是不是可以問我父親，可以探詢我的意見，但據長輩說，在他們跟我爸詢問時，他回說，『你要自己去問她，因為從小到大，我叫她往東，她就往西，叫她往西就會往東，我沒有辦法幫品妤做決定』。」

賴品妤說，父親是過去立委改制前的委員，當時是大選區，選區跟她之間只有部分重疊，但重疊的部分滿少的，況且他也已經是18年前的立委，「老實說他在這件事的幫助，所想像的那種幫助，真的沒有那麼多，就算當地耆老認識他，很多新居民已經不知道他是誰了」。

看似叛逆的性格，但在2020這一局，賴品妤參選，還是徵詢了父親的意見，家人、朋友都有仔細討論，「這是很慎重的責任，我爸爸態度覺得就是尊重，我自己決定要或不要，他都會支持」。

▼賴品妤接受《ETtoday新聞雲》專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼1004 賴品妤專訪。（圖／記者黃克翔攝）

「2020是關鍵一局，無論總統或立委。」賴品妤過去擔任無黨籍立委林昶佐的助理，一路看到台灣在國際的困境，包含這幾年受到的打壓跟逼近，「我對蔡英文總統的觀察，是她在外交國防，特別是外交，是很穩健的領導人。」

賴品妤說，要看國民黨怎麼看待這件事，國民黨主席吳敦義稱要簽署和平協議，要一國兩制，但香港議題下，越來越嚴峻是事實了，「國民黨可能覺得立委選情好，高標喊到67席，這數字代表他們可以過修憲門檻，為了要推這個（和平協議），所以我說2020是關鍵一戰」。

回顧學生時期到今天真的下戰場參選的每一個角色，賴品妤說，自己實際投入社會運動是2012年反媒體壟斷，期間也有一直參與社會運動，在318學運後，也低度參與，主要是在完成學業，在快要畢業時，林昶佐找她擔任法案助理，「這一路上好像自然而然，慢慢從體制外，往體制內走」。

賴品妤說，當年就一直覺得體制內、體制外都很重要，並不是二元對立的，可能有衝突不協調，但更多時候，體制內跟體制外應該是互補的，兩者都有兼顧，在意的議題才可能有所斬獲。

▼民進黨參加2019同志大遊行，賴品妤裝扮參與。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨參加2019同志大遊行，賴品妤。（圖／記者林敬旻攝）

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