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彰化縣新芽獎學金頒獎　全縣共752位獲獎

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▲▼10月26日彰化慈濟舉辦新芽獎學金頒獎典禮，獲得學習領域獎有兩對姊妹花、以及碩士班的許同學上台分享自己力爭上游、勤學的故事。（圖／慈濟基金會提供）

圖、文／慈濟基金會　林佳予

10月26日彰化慈濟舉辦新芽獎學金頒獎典禮，共有752位學子獲獎，包含國小267人、國中183人、高中159人，大專143人，彰化縣政府社會處陳素貞副處長也出席頒獎勉勵學子。其中獲得學習領域獎有兩對姊妹花、以及碩士班的許同學上台分享自己力爭上游、勤學的故事。

10月26日慈濟在彰化靜思堂舉辦新芽獎學金頒獎典禮，獲獎學子中，剛考上國立高中的小亭與妹妹平時會幫父母做家事、照顧弟弟，爸爸負擔一家五口生計，但有時工作收入不穩定，為了減輕父母負擔利用課餘時間打工，在學業上也力求精進，成績優異的小亭常獲獎學金，獎金交給母親貼補家用。慈濟獲報不捨成長中的小亭與妹妹為學費而煩惱，協助學費補助，而小亭也很爭氣，今年考上國立高中。期待透過所學未來有機會翻轉人生。

▲▼10月26日彰化慈濟舉辦新芽獎學金頒獎典禮，獲得學習領域獎有兩對姊妹花、以及碩士班的許同學上台分享自己力爭上游、勤學的故事。（圖／慈濟基金會提供）

獲得學習領域獎的小亭與一起領獎的妹妹為了感恩慈濟志工的關懷，在受獎當天獻上感謝卡給志工，更將平時省下的零用錢投到竹筒撲滿，捐給慈濟。小亭表示，雖然生活清苦，但母親時常教導他們有能力時也要懂得回饋社會，感謝慈濟志工的幫忙，因為有志工的幫忙，也讓我們想幫助其他人。
獲得國小組學習領域獎的謝家姊妹上台演奏鋼琴，謝媽媽哽咽地說：以前日子很辛苦，一個人要做兩份工作，家裡的那台舊鋼琴還是別人送的，兩姊妹有空就會在家自學，很感恩慈濟一路陪伴，還有每月都會有補貼金，生活才沒有那麼辛苦。

謝家平時靠母親獨力扶養兩姊妹，乖巧的兩人平時會分擔家務，不僅課業表現優異，在藝術方面表現優異。謝姊姊的畫畫受學校推薦總統教育獎，謝弟弟除了曾在員林演藝廳表演陶笛，在演講、舞蹈方面也展露頭角。

謝媽媽身兼二職扶養孩子，因教養態度積極、正向，獲選全國單親媽媽表揚獎。謝家姊妹從小受到母親灌輸助人的教育，經常參與社會服務，謝姊姊在一次服務活動中還發揮創意，用紙箱做扭蛋機，扭蛋內放的是一句句的好話，而謝妹妹平時也在學校擔任小志工宣導食品安全。

謝小妹表示，我要是太吵，姊姊會要我安靜，說媽媽很累很辛苦，姊姊會幫忙做家事，我會幫媽媽按摩，媽媽常常帶我跟姊姊去做公益活動，到老人院關懷，也去幫忙沒錢的人蓋房子。謝小妹說：我跟姊姊今天領了獎學金，都要全部再拿出來幫助需要的人，因為還有人比我們更需要。

就讀政大碩士班的許同學指出自己從大一接受慈濟的幫助，希望把最好的一面幫助跟他一樣家庭的人。許同學表示，今日透過製作影片鼓勵大家珍惜自己的資源，就像珍惜慈濟人對我們的幫助，在受幫助後，也要懂得回饋，不要去想自己的困處，雖然我們的起點比別人晚，但透過努力，還是會看見自己的希望。

▲▼10月26日彰化慈濟舉辦新芽獎學金頒獎典禮，獲得學習領域獎有兩對姊妹花、以及碩士班的許同學上台分享自己力爭上游、勤學的故事。（圖／慈濟基金會提供）

彰化縣政府社會處陳素貞副處長出席頒獎典禮，致詞提及在全世界都有慈濟的身影，看到慈濟就特別安心。並指出彰化縣政府也有做社會服務、社區關懷據點。新芽有慈濟一路陪伴，相信孩子會越來越好，祝福孩子們成長後能知福惜福再造福，回饋社會。

慈濟基金會表示，慈濟「新芽獎學金」取名為「新芽」，是為了鼓勵在學孩子們，如初生的新芽般，長成茁壯大樹，迎向美好的未來。逆境中的小孩，如小草般堅韌挺直，又如花朵般綻放風采，透過新芽獎學金鼓勵求學，使其續萌新芽、生生不息。

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